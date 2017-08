ONLINE: Kolocová s Kvapilovou bojují s Američankami o čtvrtfinále MS

"Neprohrály jsme proti žádnému no name týmu. Nemusíme si rvát vlasy, nevypadly jsme se slabým týmem bez zkušeností. Chtěly jsme ale postoupit a šance byly, což pochopitelně mrzí. Chtěly jsme o kousíček výše," řekla Nausch Sluková.

České hráčky zahájily duel třemi body v řadě, a ačkoliv pak soupeřky vyrovnaly na 4:4, mírně navrch měly i nadále Hermannová s Nausch Slukovou. Bojovné Američanky znovu srovnaly až na 14:14 a šly pak poprvé v utkání do vedení 16:15, vyrovnanou koncovku ale zvládly lépe Češky a Nausch Sluková druhý setbol využila.

Do druhého setu vstoupily lépe Američanky a brzy odskočily na 6:2 a 9:3. Češky ale ještě zabojovaly. Snížily na 13:14, posléze i vyrovnaly na 16:16 a dostaly se do těsného vedení. V dramatické přetahované o každý bod závěru neproměnily za stavu 20:19 při servisu Hermannové mečbol, Američanky naopak druhý setbol využily. "Je cenné, když takový světový tým jsme schopné dotáhnout, ale o to může víc mrzet, že jsme měly mečbol a nedohrály jsme to," litovala Hermannová.

"Nebyly jsme schopné se sejít na nahrávce. Nedokázaly jsme dostatečně zatlačit. Chyběl nám zabijácký instinkt. Nebylo to z naší strany v celém zápase přehlídka krásného volejbalu. Ten jsme vystřílely včera," zmínila Nausch Sluková výhru ve středečním prvním kole nad třetími nasazenými Brazilkami Dudou a Agathou.

Bývalá mistryně světa a dvojnásobná olympijská medailistka April Rossová a Fendricková lépe zvládly i tie-break, v němž Češky nepustily ani jednou do vedení. Hermannové se nedařilo ideálně přihrávat a Nausch Sluková měla při zakončování těžkou pozici. I proto při ji v posledních dvou míčích soupeřky zablokovaly.

"Mrzí to hodně moc, ale Američanky vycítily malinkou šanci. Měly jsme v plánu hrát variabilněji, zprava, zleva, ale nebylo to možné, protože jsme se honily i v základním nastavení. Nebylo to z naší strany precizní," řekla Nausch Sluková.

Deváté místo je pro Hermannovou a Nausch Slukovou nejlepším výsledkem na MS v kariéře. Sluková má na kontě s bývalou partnerkou Kolocovou jako maximum 17. místa z let 2011, 2013 a 2015. Hermannová s bývalou kolegyní Martinou Bonnerovou obsadila v roce 2013 37. místo, před dvěma lety byly 33.

"Určitě to bereme jako úspěch. Desítku chceme na každém turnaji a na šampionátu jsme s Maki poprvé a jako vstupní úspěch to je docela velké, akorát to budu muset ještě zpracovat," řekla Hermannová. "Odehrály jsme čtyři super zápasy a jeden jsme prohrály o pár bodů. Je to tak. Věšet se nebudeme. Probereme s trenérem, co chybělo, a budeme pracovat dál," doplnila Nausch Sluková.

Od 16:30 nastoupí druhý český pár Kristýna Hoidarová Kolocová, Michala Kvapilová proti dalším Američankám, pátým nasazeným Summer Rossové a Brooke Sweatové.