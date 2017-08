Sluková s Hermannovou na MS končí, s Američankami nevyužily mečbol

České hráčky zahájily duel třemi body v řadě, a ačkoliv pak soupeřky vyrovnaly na 4:4, mírně navrch měly i nadále Hermannová s Nausch Slukovou. Bojovné Američanky dokázaly znovu srovnat až na 14:14 a šly pak i poprvé v utkání do vedení 16:15, vyrovnanou koncovku ale zvládly lépe Češky.

Do druhého setu vstoupily lépe Američanky a brzy odskočily na 6:2 a 9:3. Češky ale ještě zabojovaly. Snížily na 13:14, posléze i vyrovnaly na 16:16 a dostaly se do těsného vedení. V dramatické přetahované o každý bod závěru neproměnily za stavu 20:19 při servisu Hermannové mečbol, Američanky naopak druhý setbol využily. Lépe pak zvládly i tie-break, v němž Češky nepustily ani jednou do vedení.

Deváté místo je pro Hermannovou a Nausch Slukovou nejlepším výsledkem na MS v kariéře. Sluková má na kontě s bývalou partnerkou Kolocovou jako maximum 17. místa z let 2011, 2013 a 2015. Hermannová s bývalou kolegyní Martinou Bonnerovou obsadila v roce 2013 37. místo, před dvěma lety byly 33.

Od 16:30 nastoupí druhý český pár Kristýna Hoidarová Kolocová, Michala Kvapilová proti dalším Američankám, pátým nasazeným Summer Rossové a Brooke Sweatové.