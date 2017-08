Vítězný obrat! Kolocová s Kvapilovou jsou na ME ve čtvrtfinále

Plážové volejbalistky Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou postoupily na mistrovství Evropy do čtvrtfinále a jedna výhra je dělí od bojů o medaile. Páté nasazené dnes v lotyšské Jurmale otočily osmifinálový duel se Švýcarkami Ninou Betschartovou a Tanjou Hüberliovou a turnajové čtyřky porazily 13:21, 21:18 a v tie-breaku 15:8.

Česká dvojice v prvním setu proti Švýcarkám získala jen 13 bodů. "Nešlo nám prostě nic," komentovaly Hoidarová Kolocová s Kvapilovou nevydařený úvod.

Také zpočátku druhého setu prohrávaly. Ztrátu čtyř bodů (8:13) ale smazaly. "Švýcarky výborně podávaly. Musely jsme změnit typ nahrávky a díky tomu jsme začaly lépe útočit," uvedly Hoidarová Kolocová s Kvapilovou pro ČTK a dodaly: "Nikdy to nevzdávat. To by asi mohlo být motto zápasu se Švýcarkami."

Ve druhé sadě vyrovnaly na 13:13 a v koncovce rozhodly od stavu 17:16. "Zlepšily jsme všechny herní činnosti. Míša začala skvěle blokovat a mně tak ulehčila práci v poli. A povedlo se nám ubránit menší Švýcarku," řekla Hoidarová Kolocová.

V úvodu zkrácené hry znovu zaostávaly, ale z 1:3 se dostaly na 4:4. Od stavu 7:6 vyhrály šest bodů v řadě a po 44 minutách se radovaly z postupu. "Máme obrovskou radost," uvedly Hoidarová Kolocová s Kvapilovou po vítězství.

Své příští soupeřky letos porazily na úvodním turnaji sezony Světového okruhu ve Fort Lauderdale 2:0. "Finky tady mají velkou podporu fanoušků, hrají výborný turnaj, rozhodně to nebude lehký soupeř," dodaly svěřenkyně trenérky Lenky Háječkové.

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou mohou v případě zisku medaile navázat na Markétu Nausch Slukovou a Barboru Hermannovou, které loni vybojovaly stříbro. Letos svůj start v Jurmale na poslední chvíli zrušily kvůli problémům Nausch Slukové se zády. Čeští muži se na ME nekvalifikovali.