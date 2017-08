Špatný vstup do boje o MS, volejbalistky padly v tie-breaku s Belgií

České volejbalistky vstoupily do baráže o postup na mistrovství světa prohrou s Belgií 2:3 po setech 22:25, 25:23, 20:25, 25:13 a 11:15. Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera doplatily na špatný vstup do rozhodujícího tie-breaku, v němž nabraly ztrátu, kterou už nedohnaly.

Kouč Pommer vsadil na sestavu s nahrávačkou Pavlou Vincourovou, tu doplňovaly smečařské opory Aneta Havlíčková s Michaelou Mlejnkovou, které nejčastěji zakončovaly útočné akce. Připsaly si 47 bodů z celkového počtu 77 bodů českého týmu. Tuto dvojici doplňovala Andrea Kossányiová, na bloku se prosazovaly Iva Nachmilnerová s Veronikou Struškovou.

V úvodním setu české volejbalistky zápolily s nervozitou a ani jednou se nedostaly do vedení. Přesněji hrající Belgičanky si vypracovaly až sedmibodový náskok (17:10). I když se výkon českého výběru v závěru zlepšil, na zdramatizování koncovky už to nestačilo.

Vývoj utkání se ve druhém setu zcela otočil, svěřenkyně trenéra Pommera nepustily soupeřky ani jednou do vedení. Ještě do poloviny třetího dějství si udržovaly Češky náskok, ve druhé polovině ale nasazené tempo neudržely. Ve čtvrtém setu se český tým vzchopil, převzal režii zápasu zcela do svých rukou a soupeřkám povolil uhrát pouze 13 bodů.

Do tie-breaku ale vstoupily lépe Belgičanky, které zaskočily soupeře větší agresivitou. Rychle získaly náskok 5:1 a vyrovnaný duel už dotáhly k vítězství.

Ve druhém utkání v Rotterdamu se české reprezentantky střetnou ve středu od 14:30 s Bulharskem. Z šestičlenné baráže postoupí na světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Japonsku, nejlepší dva týmy.

Kvalifikace mistrovství světa volejbalistek - evropská baráž v Rotterdamu:

Belgie - ČR 3:2 (22, -23, 20, -13, 11)

Rozhodčí: Paškevič (Rus.), Burkiewicz (Pol.). Čas: 139 minut. Diváci: 700.

Sestava a body ČR: Vincourová 2, Kossányiová 9, Nachmilnerová 8, Havlíčková 24, Mlejnková 23, Strušková 9, libero Dostálová - Kohoutová 1, Purchartová, Valková, Toufarová 1. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Belgie: Van Heckeová 27, Leysová 12, Heyrmanová a Aelbrechtová po 9.

Bulharsko - Slovinsko 3:1 (18, 19, -20, 22).

19:30 Nizozemsko - Řecko.