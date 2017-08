Na volejbalisty číhá zvíře a zabiják. Vezmeme si helmy a výzbroj, plánují

"Je to strašný zvíře, normální zabiják,“ říká asistent reprezentačního trenéra Martin Demar. A nejen na hřišti. Grozer budí respekt i v hotelu, kde jsou volejbalisté společně ubytovaní. „Ráno si jdeme pro kafe a on se na mě tak podívá, že já řeknu: ‚Prosím, vemte si ho. Já počkám...‘“

A to i vysoký Demar v mládí patřil k volejbalovým válečníkům. Sám s úsměvem říká, že na hřišti býval neskutečný rapl. „To ano, ale tady jsem to radši vyhodnotil tak, aby mi zůstaly obě ruce a obě nohy a hlava.“

Jak tedy na německé volejbalisty v čele s Grozerem? Demar se jen usměje: „Vezmeme si helmy, oblečeme se jak kačeři do výzbroje a půjdeme na ně. Výhodou je, že jsme splnili první zápas (Češi porazili Slovensko 3:1), což bylo pro psychiku strašně moc důležité. Teď už můžeme jen překvapit.“

Dvaatřicetiletý univerzál György Grozer sice měří na volejbalistu „průměrné“ dva metry, ale při smečování se díky svalnatým nohám a dlouhým pažím dokáže vyšroubovat až do výšky 374 centimetrů. Navíc má v potetovaných rukách dynamit. Na mistrovství světa 2014 si připsal rekordní zápis v rychlosti servisu. Míč po jeho podání letěl rychlostí 131 km/h!

Rodák z Budapešti, který má díky polské manželce na šampionátu v její rodné zemi o další motivaci postaráno, na sebe upozornil už proti Italům. Dvacetkrát vítězně smečoval, z podání nastřílel 4 esa a čtyřikrát soupeře zablokoval. Dohromady tak nastřádal 28 bodů.

Podle trenéra Demara by recept na zkrocení Grozera mohl ležet v jeho hlavě. „Když dostane blok od Itala, tak si řekne: 'Dobrý, to je Ital.' Ale když ho zablokuje Čech, nebo když ho chytneme v poli, tak si řekne - 'Do prdele, takový nýmandi a oni mě blokují a chytají!?'“

Trenéři tedy radí trpělivost, jednou dvakrát jej zablokovat, nadrazit nebo chytit v poli. „A on se začne rozčilovat,“ míní Demar. „Strašně si věří, tak ho to může i strašně naštvat. Sám sebe vykolejí, řekne si: ‚Jak je to možné, že ten Pepík mě chytnul?‘“