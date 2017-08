Grozer do toho pere jako blázen, za blok jsem rád, těšilo Zmrhala

„Kluci mi hned říkali, ať si to zapíšu do deníčku. I jsme se tomu zasmáli,“ popisoval s úsměvem Zmrhal. „Byl to ale jenom jeden bod a on jich dal strašně moc. To vůbec nerozhodlo.“

Co tedy zápas z vašeho pohledu rozhodlo?

„Němci hráli velice dobře, měli tvrdý servis, tvrdý útok. Na což jsme se sice připravovali, ale nepodařilo se nám první dva sety absolutně ubránit, začátky nám utekly a v koncovce třetího přišel György (Grozer) na servis a to rozhodlo.“

Nebyly začátky prvních dvou setů až moc bojácné?

„Byli jsme možná trochu překvapení, že dobře blokují. Že něco chytnou v poli, to se předtím v zápasech moc nestávalo. Než jsme se nastartovali, trvalo nám to nějakých deset balonů, a první set už byl skoro pryč.“

Jak těžké bylo bránit Grozera?

„Vzhledem k tomu, že se dostane hodně vysoko a pere do toho jak blázen... A ta jeho ruka je i šikovná, takže německému týmu zase dost velkou mírou pomohl. On tu svoji roli splňuje na výbornou.“

Vy jste jej ovšem jednou zablokoval...

„Já jsem to snad i dobře přečetl a trefil mě přímo. Vzhledem k tomu, že mi to docela skáče, tak jsem ho mohl pěkně sundat.“

Chytit jej jednoblokem - je to moment, který si budete pamatovat?

„Určitě, kluci mi hned říkali, ať si to zapíšu do deníčku. I jsme se tomu zasmáli. Byl to ale jenom jeden bod a on jich dal strašně moc. To vůbec nerozhodlo.“

Ohledně Grozera prý před zápasem proběhla i nějaká sázka s trenérem Martinem Demarem, bylo to tak?

„On to v rozhovoru jen tak řekl ze srandy, ale možná něco říkal o nějakém pivu... Ale to se říkat nesmí, takže pomeranč. (usměje se) Snad se s ním pak ještě domluvím. Ale v té chvíli jsem si na to nevzpomněl, měl jsem strašnou radost, že jsem jej zablokoval. Zablokovat takového hráče je dobrá zkušenost, dobrá věc. Měl jsem z bodu radost.“

Šly na vás i dva jeho dělové servisy, jaké byly?

„Jeho servis docela letí, ale na druhou stranu docela rotuje a přehrát se dá. Řekli jsme si, že to radši zvedneme na tři metry, nebudeme to přihrávat k síti. Nějak se to přihrát dalo, ale pověstné dělo ještě nevytáhl.“

V pondělí vás čeká Itálie, další dominantní soupeř. Co si z duelu s Německem vzít?

„Určitě do něj vstoupit s mnohem větší vervou, chtít vyhrát a ne jen čekat, že se něco stane. Musíme být my těmi, co budou chtít ten zápas řídit, to se nám dnes nepovedlo.“