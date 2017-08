Utajený smutek. Volejbalistům řekli o úmrtí české legendy až po zápase

„Hráčům jsem to neříkal, ale já to věděl,“ líčil trenér Michal Nekola. „Je to smutné, když odchází takové legendy. To je život... Co si pamatuju Buldu Musila, byl zapálený do volejbalu až do konce a furt se o volejbal zajímal. Já jsem měl čest jej poznat osobně a strašně mě mrzí, že taková legenda odešla.“

Těsně před zápasem s Německem nechtěl jitřit atmosféru v kabině. „Chtěli jsme, aby se kluci soustředili na utkání a neříkali jsme jim to.“ I proto narychlo nechystali černé pásky nebo stužky na reprezentační dres.

Sedmačtyřicetiletý Nekola zavzpomínal, že si Josefem Musilem ještě dokonce stihl zahrát. „Když jsem byl hodně mladý, tak jsme si myslím ještě zahráli v Praze Holešovicích na tom antukovém kurtu, co tam byl. Byl to pan hráč, legenda českého volejbalu.“