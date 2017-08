Holubec: Frantíky znám dobře, ale pochybuju, že pro ně budu strašák

Osm sezon ve Francii hrál a největší hvězdu francouzské reprezentace Earvina Ngapetha pamatuje jako začínajícího zajíce z Tours. Volejbalista Aleš Holubec, třiatřicetiletý blokař, má o motivaci ve středečním osmifinále proti Francii (20.30 v Katovicích) postaráno. Navíc se na mistrovství Evropy loučí s reprezentační kariérou a rád by ji završil s co největší parádou.

„Je trochu překvapení, že Francouzi nešli z prvního místa,“ říká bývalý reprezentační kapitán. „Lehce zraněný je jejich hlavní smečar Earvin Ngapeth, který měl bolavá záda. Ale všichni vědí, že do play off bude a zase budou o krůček lepší tým. Doufám, že je potrápíme. Já jsem ve Francii dlouho hrál, tak se na ně těším. Navíc jsou to obhájci evropského titulu.“

Holubec hrál ve Francii od roku 2009 až do letošní sezony. První ročník v Tours, zbytek v Nantes. Aktuální francouzskou reprezentaci tak má zmapovanou dokonale. „Znám se víceméně se všemi. Třeba s Ngapethem jsem hrál v Tours, když mu bylo nějakých osmnáct, devatenáct. Znám jej dobře. Všichni už jsou teď sice v zahraničí, ale francouzskou ligou prošli. Mají relativně mladý tým a tím, že já už jsem starší, tak jsem je jako mlaďáky v lize zažil.“

Že by tak měli Francouzi z ramenatého chlapíka s dřevorubeckým plnovousem a uhrančivým pohledem na síti respekt? Holubec se jen pousmál. „No...to nevím. Oni jsou celkově takoví evropští Američani. Co se týče sebevědomí, mohli by jej rozdávat. Pochybuju, že budou mít nějaký respekt. Jsou strašně silní mentálně, vůbec si nepřipouštějí, že by mohli prohrát. Pochybuju, že zrovna já pro ně budu strašák.“

Holubec má ještě jednu speciální motivaci. Loučí se s reprezentační kariérou, pro další roky se chce věnovat rodině a Dukle Liberec, kam se po letech v zahraničí vrátil. „Pro mě to bude poslední zápas vůbec v reprezentaci. A ještě proti Frantíkům, kde jsem hrál. Budu se snažit připravit úplně maximáně.“

Následně se přece jen trochu poupravil. Pokud by Češi překvapili a Francii v osmifinále vyřadili, hrál by Holubec samozřejmě i čtvrtfinále. „Když postoupíme, tak samozřejmě jo,“ pousmál se. „Snažím se užít každý zápas. Myslím na to, že to může být konečná, takže je motivace ještě větší.“