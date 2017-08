Beachvolejbalový unikát: Kiki a Maki půjdou v Praze proti sobě

„Já si myslím, že finále by asi mělo vypadat tak, že se ty dvě dvojice setkáme ve finále,“ usmívá se Kvapilová. „Nepodceňujeme ostatní páry, ale doufám, že ve finále budeme my a setkáme se tam s holkama.“

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou na nedávném mistrovství Evropy v Jurmale zopakovaly loňský stříbrný úspěch Nausch Slukové s Hermannovou. Na mistrovství světa ve Vídni skončily oba páry deváté. O víkendu hrály finále světové série v Hamburku, kde skončily Nausch Sluková s Hermannovou páté.

720p 360p REKLAMA Hermannová: Není nic v cestě tomu, abychom se ještě zvedly • VIDEO iSport TV

„My to vnímáme stejně. Podle žebříčku, podle nasazení, by finále takhle vypadat mělo,“ říká Nausch Sluková na téma očekávaného souboje. „Máme spoustu týmů, které mohou zabojovat o nejlepší příčky. Ale byla bych ráda aby to finále vypadalo tak.“

Nausch Sluková s Hoidarovou Kolocovou spolu hrály většinu kariéry a v roce 2012 se zúčastnily i olympiády v Londýně. Před dvěma lety se populární tým Kiki a Maki rozpadl, ale i s novými parťačkami se obě hráčky drží ve špičce.

„Mám velkou radost, že se podařilo udělat atraktivní turnaj, aby se všechny nejlepší páry mohly prezentovat. Předpokládám, že to bude nejlepší turnaj sezony,“ říká předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Nausch Slukovou v poslední době trápí bolesti zad, kvůli nimž její tým nestartoval na mistrovství Evropy a problémy řešila i o víkendu v Hamburku. Věří ale, že na domácí šampionát bude v pořádku.

„Záda jsou na tom docela dobře, v Hamburuku to šlo. Doufám, že to tak vydrží a budeme schopné dohrát turnaj do konce,“ říká Nausch Sluková.