Problémový hošík skočil mezi počítače. Hvězdný Ngapeth se chystá na Čechy

„Ngapeth je hvězda světového volejbalu, jeden z nejlepších současných volejbalistů,“ říká o Ngapethovi český trenér Michal Nekola. „Pro nás to bude velká výzva! A myslím, že je jen dobře, že hrajeme proti tak velkému soupeři.“

Urostlý univerzál, který byl v letošní sezoně vyhlášený nejlepším smečařem a nejužitečnějším hráčem Světové ligy, zatím na evropském šampionátu naskočil jen do tří setů. Bitvy Francie v základní skupině zatím spíš sledoval jen od lavičky náhradníků. Na dnešní osmifinále v Katovicích proti Čechům už bude připravený vletět do hřiště naplno.

„Je trošku zraněný, měl bolavá záda, ale všichni vědí, že do play off bude a Francie tím bude zase o krůček lepší tým,“ potvrdil blokař Aleš Holubec, který má o dění ve francouzském týmu velký přehled. Osm sezon ve Francii hrával, dobře zná všechny její hráče. I Ngapetha. V Tours spolu hrávali.

VIDEO: Podívejte se na kousky Earvina Ngapetha

„Bylo mu nějakých osmnáct, devatenáct, ale už tehdy byl jeho talent viditelný extrémně. Už tehdy dominoval,“ vzpomíná Holubec. „Měl jsem o něj jen strach, co se týče přístupu. V osmnácti s ním ještě slušně mávala puberta a byl docela problémový hošík. Furt teda je, ale v Itálii si jej myslím srovnali.“

Ngapeth v Itálii hraje za Modenu. A platí za jednoho z nejkreativnějších volejbalistů. Na hřišti dokáže vymyslet neskutečné kousky. Míč je například schopný nečekaně zasmečovat i zády k síti. Všichni čekají nahrávku a Ngapetg „zalomí“ ruku proti všem přírodním úkazům. A míč je na soupeřově straně.

„On je hrozný hračička, s tím se narodil,“ potvrdil Holubec. „Hrozně rád zkouší extrémně nové volejbalové věci, které se od něj postupně lidi učí. Je průkopník, přišel už na spoustu věcí, co se dřív vůbec nehrály.“ Co tedy konkrétně na něj může platit? „Trpělivost, zbytečně se z něj nevyjukat a hrát takticky dobře,“ říká Holubec. Sám ovšem dobře ví, že to bude hodně těžké. „I když je pod tlakem, tak si hrozně věří. Bude to těžké, ale takový zápas je pro nás všechny velká motivace.“