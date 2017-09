Elitní beachvolejbalové páry postoupily do semifinále mistrovství republiky

Nejlepší páry na v plážovém volejbalu mužů a žen nezaváhaly. Do semifinálových zápasů postoupila Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou stejně jako Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. Favorizované hráčky na turnaji v pražské Gutovce neztratily zatím ani set. Stejnou bilancí se může chlubit také první nasazený mužský pár - Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Semifinálové zápasy začínají v rekreačním areálu ve Strašnicích v neděli od 9:00, finálové duely startují od 17:00. Vše bude vysílat ČT sport.

Domácí šampionát začal v dešti, přesto se všechna utkání stačila odehrát. A to za početné návštěvy diváků, zakryté tribuny v Gutovce byly včera zaplněné. „Celkem mohlo dorazit do areálu na beachvolejbal kolem dvou tisíc lidí. I kdyby v neděli pršelo, není se čeho bát – pro diváky máme připraveno sedm set krytých míst. Bude to určitě velká show,“ dodal Vít Mařík, ředitel UNIQA MČR v plážovém volejbalu mužů a žen. „Navíc v Gutovce bude řada akcí pro rodiny s dětmi.“

Turnaj začaly základní skupiny, v každé kategorii jich byly čtyři po čtyřech párech. Nejlepší tři postupovaly do play-off pavouku, poslední páry se s turnajem rozloučily. První místo si po suverénních výkonech zajistila Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. V sobotním čtvrtfinále pak porazily Terezu Kotlasovou a Danielu Resovou 2:0 na sety (20, 14).

Podobným způsobem domácím mistrovstvím prochází také druhý nasazený pár Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, ve čtvrtfinále zdolaly Elišku Davidovou s Terezou Pluhařovou 2:0 (18, 10). V zítřejším semifinále na ně však čeká třetí nejlepší pár – Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou. To Kolocová s Kvapilovou vyzvou Marii Sáru Štochlovou a Martinu Maixnerovou. Všechno směřuje k tomu, že se elitní ženské beachvolejbalistky střetnou v nedělním finále od 18:00. Naposledy spolu hrály v červenci ve Gstaadu. Ve vzájemných duelech jasně vede Sluková s Hermannovou, které již čtyřikrát Kolocovou s Kvapilovou porazily.

Roli favoritů zatím potvrzují Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Také oni vyhráli na UNIQA MČR v plážovém volejbalu mužů a žen čtyři zápasy a zítra se jim postaví zkušení – Petr Beneš a Přemysl Kubala. „Zatím jsme ani jednou nezaváhali. Podařilo se nám udržet koncentraci také proti nebezpečným soupeřům, jsme spokojení,“ dodal Perušič. Nedařilo se naopak obhájcům titulu Jindřichu Weissovi a Martinu Tichému, kteří překvapivě podlehli Martinu Piherovi a Marcelu Myslivečkovi 0:2 (11, 16).

První semifinálový zápas začne zítra již od 9:00, první ženské semifinále odstartuje od 11:30. Ve volnočasovém areálu Gutovka nepůjde o prvním zářiovém víkendu jen o beachvolejbal. Po celou dobu je připraveno mnoho akcí pro rodiny v rámci „Děti, zpátky do školy!“ Lákává bude Zumba zadarmo, jízdy na koloběžce, gumový squashový kurt či exhibice na skútru.

UNIQA MČR v plážovém volejbalu mužů a žen

Neděle (harmonogram finálového dne)

9:00 Semifinále muži I.

10:00 Semifinále muži II.

11:30 Semifinále ženy I.

12:30 Semifinále ženy II.

17:00 Finále muži

18:00 Finále ženy