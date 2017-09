Ostře sledovaný duel je tady! Kiki a Maki jdou na sebe ve finále

Tohle tu ještě nebylo! Bývalé členky populárního páru Kiki a Maki se poprvé v Česku proti sobě postaví na opačných stranách kurtu. Hoidarová Kolocová s Kvapilovou v semifinále porazily 2:0 na sety Marii Sáru Štochlovou s Martinou Maixnerovou. Sluková s Hermannovou vyhrály stejným poměrem nad Šárkou Nakládalovou a Martinou Bonnerovou, která dřív hrála právě s Hermannovou.

Kiki (Kolocová) a Maki (Sluková) před lety společně přilákaly pozornost fanoušků. Teď jsou z nich rivalky a jejich vzájemný souboj ještě domácí publikum nevidělo. Se svými novými parťačkami zatím proti sobě nastoupily čtyřikrát na mezinárodních turnajích. A vždy triumfovaly Nausch Sluková s Hermannovou. Protivnice zatím uhrály jediný set, letos v červnu na turnaji světového okruhu v Poreči.

„Ze začátku mi ty zápasy úplně nevyhovovaly, nebyla jsem s tím úplně v pohodě, teď už je to lepší, daleko víc hrajeme svoji hru, soustředíme se samy na sebe,“ vysvětluje Hoidarová Kolocová.

„Vzájemné zápasy jsou takové nutné zlo, které přichází v rámci volejbalu. Nikdo o ně nestojí ani v jiných zemím, Němky nerady potkávají Němky. To, že jsme ještě nevyhrály, je věc druhá. Ale nemyslím, že bychom se na to měly nějak výrazně soustředit. Zkusíme vyhrát.“

Sluková s Hermannovou mají konkurenci

Nausch Sluková se s novou parťačkou Barborou Hermannovou dostala do špičky dřív, už vloni spolu získaly stříbrné medaile na mistrovství Evropy. Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou ale náskok postupně stahují.

Při neúčasti prvního páru to byly ony, které letos před dvěma týdny získaly stříbro na ME v lotyšské Jurmale. Oběma týmům se dařilo i na MS ve Vídni, kde vyhrály své skupiny a shodně došly do osmifinále.

„Že se nám za rok a čtvrt podaří takhle posunout, to jsme nečekaly,“ připouští Hoidarová Kolocová. „Na druhou stranu já jsem do špičky v dřívější době patřila. Že se Míša takhle posune, je pro mě milé a hrozně příjemné překvapení. Vyvrbilo se to skvěle.“ Obě bývalé spoluhráčky raději nastupují proti zahraničním soupeřkám.

„Je škoda, když se na světovce potkáme a vyřadíme se navzájem. V momentě, kdy jsou na druhé straně sítě, jsou to soupeřky a člověk to tak musí brát,“ připouští Nausch Sluková, která si ale pochvaluje, že má Česko mezi elitou silné zastoupení. „Já to vnímám strašně pozitivně, je úplně zbytečné nás stavět do nějaké rivality nebo opozice. Nejsme úplně velká země, přesto máme dva týmy ve světové špičce. Já jsem moc ráda, že se holkám daří.“

Nausch Sluková do turnaje nastoupila navzdory potížím se zády, kvůli nimž musel její tým vynechat nedávný evropský šampionát. „Můj zdravotní stav není úplně ideální, ale tohle byla ojedinělá šance zahrát si letos doma. Tak jsem to chtěla aspoň zkusit,“ říká Nausch Sluková.



Finále mužského turnaje začíná v přímém přenosu ČT Sport už v 17 hodin. Favorité David Schweiner s Ondřejem Perušičem se postaví Martinu Piherovi s Marcelem Myslivečkem.