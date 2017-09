Vítězná Kiki po titulu: Tlačily jsme Markétu, byla to dobrá varianta

Jak se vám z nejvyššího stupínku zpívalo We Are The Champions?

Kvapilová: „Krásně! Vyhrát jakýkoli turnaj je vždycky skvělé. Já jsem ráda, že jsme hrály dobře. Ve finále jsme hrály velmi dobře a jsem ráda, že nám to takhle vyšlo.“

V čem jste byly lepší než soupeřky?

Hoidarová Kolocová: „Dneska rozhodoval dobrý servis, Míši blok a myslím, že jsme měly lepší obranu, než proti nim dlouhodobě máme. Většinou jsme hrály přes Báru, tentokrát jsme tlačily Markétu. Možná to byla dobrá varianta, víme, že Markéta měla zdravotní problémy, tolik netrénovala, nebyly tolik rozehrané. Ale myslím si, že to bylo hodně o naší hře, svoji hru jsme si držely a nenechaly jsme se tou jejich tak rozhodit.“

Na kurtu jste působily hodně energicky…

Hoidarová Kolocová (směje se): „Hlavně Míša, že jo… Vždycky, když udělala bod, skočila na mě asi dva metry. Ta by mohla dát ještě jeden zápas. Říkala, že ji bolí kotník. Před turnajem si v tréninku udělala malý výron. Ale ve finále to moc nevypadalo, že by ji to nějak omezovalo.“

Jak se vám hrálo v bouřlivé náladě, kterou zápasu dala víc než tisícovka diváků?

Kvapilová: „Atmosféra byla úžasná. Mě to úplně nabudilo. Jak už říkala Týna, já jsem tady skákala a ještě teď se cítím, že bych mohla odehrát jeden set.

Hoidarová Kolocová: „Stačilo!“

Kvapilová: „Stačilo a jsem ráda, že jsme to takhle zvládly ve dvou setech.“

Byl to nejkvalitnější zápas v boji o titul?

Hoidarová Kolocová: „Myslím, že určitě jeden z lepších. Nevím, jak to bude hodnotit druhá strana. Ačkoli to byly dva nejlepší páry v Čechách, myslím, že forma postupem sezony upadala. Možná jsme oba dva páry byly v lepší formě před měsícem. Ale na to se nikdo neptá. Musíme ve chvíli, kdy zápas je, předvést to nejlepší, co v nás je. A dneska to bylo trošku víc v našem podání.“

O vzájemném zápase dvou nejlepších českých párů se před turnajem hodně mluvilo, byla to pro vás motivace?

Hoidarová Kolocová: „My docela očekáváme, že ty souboje přijdou. Přišly na světové tour, přišly i doma. Bylo potřeba si na ně trochu zvyknout. Ty první byly trošku těžší. Jsou to dva roky, co jsme se s Markétou od sebe oddělily, Míša se výrazně zlepšila. Pro nás bylo cílem dostat se do finále a tam předvést co nejlepší hru. Projít turnajem není jednoduché, každý nás může potrápit. Finále už bylo volné, a kdo vyhraje, ten vyhraje.“

Může to být zlom ve vaší rivalitě?

Kvapilová: „Já bych to úplně nebrala jako zlomový bod. Já bych se odpíchla od dobré hry, kterou jsme předvedly. Myslím si, že takhle bychom měly tlačit všechny týmy na světové tour. Ať už jsou to Češky, nebo třeba Rusky. Převedly jsme dobrý servis a dobrou obranu, od toho bych se spíš odpíchla.“

Kolik jste tu měly fanoušků?

Hoidarová Kolocová: „Hodně. Myslím, že atmosféra byla na obě strany skvělá. I Markéta s Bárou měly hezkou podporu. Nevím, jestli to bylo fifty fifty, nebo jsme měly víc. Člověk to nevnímá, soustředí se na svůj výkon. Jestli jich na naší straně bylo pět set nebo tisíc, těžko říct. Ale byla to krásná kulisa.“