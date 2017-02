Moravec před MS: Střelbu jsem trénoval s Puskarčíkovou, je to mazec

Ještě před týdnem tu po tréninku padal vyčerpáním. Jenže dnes, v den odjezdu z Anterselvy, už na sobě vnímá rozdíl. „Začalo to fungovat a mám z toho dobrý pocit,“ tvrdí Ondřej Moravec k experimentu přípravy ve vysokohorském pekle a věří, že stejně jako cyklistům mu teď tenhle drsný režim pomůže při útoku na medaile z mistrovství světa v Hochfilzenu.



Cítíte se tedy jako Chris Froome, který do sebe napumpoval červené krvinky?

„Ano, ale ono je to takhle asi i od trenérů plánované. Tenhle efekt by tu měl být. Já jsem navíc typ, u kterého se ve výšce hemoglobin tvoří. Někdy mám i problém, že když zapomenu pít, jsem jím i zahuštěný. Asi to mám vrozené. Je pravda, že mi sice trvalo déle, než jsem se v Anterselvě začal cítit líp, ale může to mít pozitivní jev, že se to zase projeví později a vyjde to až na MS. I cyklisté, kteří jedou třítýdenní etapáky, to mají tak, že jim to graduje postupně.“

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >>



Kdo s vámi v Anterselvě byl z ostatních výprav?

„Byli tu s námi skupinky Kazachstánců, ženský tým Ukrajiny, Kanaďané, Američané či Italové… a do středy tu byl Ole Einar Björndalen s Darjou. Nejsme jediní, kdo zvolil tenhle model přípravy.“



Pro Björndalena je Anterselva tradiční lokalitou. Stihli jste k tomu i něco prohodit?

(směje se) „Abych pravdu řekl, tak jsme se spolu bavili spíše o dětech. Měl tu dceru a i za mnou přijela Verča s malou, tak jsme se bavili o tom, že tu třeba Rozálka nemohla moc spát. Nevím, zda to bylo tím prostředím, takže jsme spíše řešili toto než tréninky. Co jsem viděl, tak on jednou jezdil intervalové jízdy, jindy se zase vyjížděl… sám ví, co jeho tělo potřebuje. Věřím ovšem, že se zase dobře připravil a na mistrovství světa bude silný.“

PROGRAM MS 9. února

smíšená štafeta (14.45) 10. února

sprint žen (14.45) 11. února

sprint mužů (14.45) 12. února

stíhací závod žen (10.30)

stíhací závod mužů (14.45) 15. února

vytrvalostní závod žen (14.30) 16. února

vytrvalostní závod mužů (14.30) 17. února

štafeta žen (14.45) 18. února

štafeta mužů (14.45)



19. února

závod s hromadným startem žen (11.30) závod s hromadným startem mužů (14.45)

„Hlavně techniku běhu do kopce a tak. Na tom jsem tady dělal nejvíc. A pak střelba, což je takový standard. Vrátili jsme se k tomu, že jsme dělali rutinní manipulaci, aby to rychleji odsýpalo. Během závodu na to není čas a příprava se tím vůbec zpomaluje, takže to pak nemá takový drajv.“„To jo, to co ona předvádí, je fakt mazec. Měli jsme s ní i trénink, že jsme spolu závodili a… v ležáku proti ní prostě nemám šanci. Když se na to soustředím, tak to dám 21, 22 vteřin, ale ona to dává za 18. Nechápu, jak to může kontrolovat, aby tam měla nějakou jistotu. Je pravda, že těch chyb dá v tréninku hodně, ale zase během závodu střílí výborně a čas přitom drží. Ve stojáku si s ní ještě poradím a zkoušel jsem ji naučit i nějaké fígle před první ranou, aby ještě zrychlila, ale už takhle je opravdu neskutečně rychlá.“„Měli jsme společné dva tréninky, kdy jsme jeli takové štafetky okolo střelnice a jezdil jsem s ní. Mně to ovšem taky pomáhá, protože tím, že ona dokáže střílet takový čas, jsem já pod větším tlakem. Když střílím s někým, kdo to má za 26 sekund, tak tam ten tlak nemám a nemusím tak spěchat, ale pokud jedu s ní, tak vím, že když ji chci porazit, musím střílet za 18 nebo 19 sekund. Dostává mě pod tlak a to je dobře. Je to skvělý trénink pro nás oba. Na sázky ale nedošlo.“„Ono je to takové nahoru dolů. Začátek sezony nebyl špatný a do Nového Města na Moravě to šlo nahoru. Potom ale ty tři světáky po novém roce… to vše bylo ovlivněné střelbou. A když hned na první položce neuspějete, srazí vás to i po fyzické stránce. Takže ano, první část sezony byla dobrá, ale s tou druhou už být spokojený nemůžu a ani nejsem.“„Ano, to je pro mě dobře. Mám díky tomu lepší pocit. Je pravda, že se mi to několikrát povedlo a to člověku dodá klid. I teď, když začínám mít dobré dny, se člověk uklidní a věří sám v sebe, že to jde správnou cestou a mohlo by to vést k tomu, co jsem už párkrát předvedl. Ne že bych na to spoléhal, ale je tam někde vzadu nápomocná věc, o kterou se můžu opřít. Zvlášť ve dnech, kdy jste psychicky dole a chcete s tím bojovat.“