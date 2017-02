Taháky MS: Útok Koukalové, loučení hvězdy i nápor českých fanoušků

Radost české biatlonistky byla pochopitelně obrovská • FOTO: Michal Beránek (Sport) Čas na ladění formy a seřízení mušky vypršel. Teď již tu salvu z jejich hlavní nikdo nezastaví. „Už aby to začalo,“ hlásí čeští biatlonisté, kterým za tři dny začíná v rakouském Hochfilzenu vytoužené MS. I s aktuálně druhou nejlepší ženou světa Gabrielou Koukalovou chtějí napravit loňské chudé vystoupení z Osla bez medaile, ale budou se mít co ohánět. Na jaké další taháky je možné se těšit?

Legenda Ole – poslední MS Jestli je příští olympiáda v Pchjongčchangu jeho poslední vrcholnou akcí, pak je MS v Hochfilzenu pro Ole Einara Björndalena rozlučkou s mistrovstvími světa. Legendární třiačtyřicetiletý Nor, který za 24 let mezi elitou nastřádal 95 výher a 44 medailí na MS, navíc nebude ani v Rakousku do počtu. Jeho schopnost se připravit na velké akce je pověstná. I vloni v Oslu bral 4 medaile (zlato ze štafet, stříbro ze sprintu a ´stíhačky´ a bronz z ´masáku´) „Zase se dobře připraví,“ tuší Ondřej Moravec. Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >>

Češi, anulujte nulu Po letech žní (na OH v Soči pět medailí, na MS v Kontiolahti čtyři) prožili vloni hořké zklamání. Dno jejich ruksaku zelo prázdnotou a i po třech čtvrtých místech odjížděli z Osla s chudou bilancí 0-0-0. „Chtěli bychom to napravit,“ uznal šéftrenér Ondřej Rybář. Nejen, že tak Češi v dějišti MS před sezonou trénovali, ale řada z nich trávila přípravu ve vyšší nadmořské výšce v Anterselvě (1650 m. n. m.) Předpokládá se, že po sjezdu do Hochfilzenu (1100 metrů) budou na lyžích létat. 13 Tolik pódiových umístění zatím Češi v této sezoně získali. Dočkají se i na MS?

Udeří maminky Darja a Nasťa? Marii Dorinové Habertové se to povedlo. Šest měsíců po porodu dcery Adelle už na MS 2015 létala a posbírala čtyři medaile. Zinscenují podobný comeback po mateřské pauze i Darja Domračevová s Anastázií Kuzminovou? „Necháme se překvapit,“ řekl trenér Zdeněk Vítek. Faktem ovšem je, že nejlepším umístěním Bělorusky od návratu bylo 13. místo ve sprintu v Ruhpoldingu, přičemž se hlavně trápila se střelbou (75,5 %). Zaútočí na medaile už teď nebo se to od ní dá čekat až na OH?



7 Tolik závodů zatím od návratu absolvovala Darja Domračevová.

Veličenstvo Fourcade: zkrotí jeho suverenitu? Minulý rok si z MS v norském Oslu udělal slavnost jak na Champs-Élysées, až z něj byl nešťastný i král Harald V. Ze šesti závodů sesbíral čtyři zlata, přičemž řádění Martina Fourcada nezvolňuje ani v této sezoně, kdy má na kontě už deset vítězství. Jen dva triumfy ho tak dělí od rekordu Ole Einara Björndalena - dvanácti výher v jedné sezoně. „Jemu je navíc jedno, kde zrovna jede. Je to elektrická mašina,“ nechápal jeho fazonu Michal Krčmář. Zastaví ho na MS někdo? Nebo alespoň přibrzdí? 57 Tolik výher v rámci SP má aktuálně Martin Fourcade. Zde ho od Björndalena dělí 37 triumfů.

Koukalová – zorganizuje hostinu? Je to pro ni vrchol sezony. Na tohle se koncentruje. Tady touží uspět. „Ne Světový pohár, je to MS, na které letos cílím především,“ přiznala Gabriela Koukalová. A stejně jako vloni i nyní bude poutat hlavní pozornost. Aby ne, ze třinácti českých pódií brala ona devět, přičemž čtyři závody hned vyhrála. „Gabi bude favoritkou číslo 2,“ směje se kouč Zdeněk Vítek odkazujíc na její aktuální post v SP za Laurou Dahlmeierovou. A propos, Světový pohár – i zde je Koukalová nadále ve hře. 0 Tolik individuálních titulů mistryně světa má Gabriela Koukalová. Zlato z MS brala jen ve smíšené štafetě v Kontiolahti 2015.

Češi po tratích, luxus v zázemí Je to neoddiskutovatelný fakt. Blíž už MS pěknou řádku příštích let nebude. Z Prahy je to do Hochfilzenu 440 kilometrů, z Brna 496… nevyužijte toho. „Těším se, že za námi fanoušci přijedou,“ věří Michal Krčmář. Jednodenní vstupenky se pohybují od 15 do 45 eur (405-1200 Kč), týdenní pak od 67 do 216 eur. V Rakousku čeká na biatlonisty nejen trať plná tunelů a s finišem do mírného kopce, ale i nové moderní zázemí s vyhřívanými buňkami se sprchami a záchody.



2005 V tomto roce se naposledy konalo biatlonové MS v Hochfi lzenu. Tehdy se na pořadatelství podílel i Chanty Mansijsk, kde se jel závod smíšených štafet.

Bez Soukupa a (zatím) Davidové Bez Soukupa a (zatím) Davidové S nominací čekali do poslední chvíle, když ji však vyslali ven, překvapili. Boj o páté místo u mužů vyhrál nad Jaroslavem Soukupem Tomáš Krupčík a v ženách získala hlavní důvěru Jessica Jislová. „Tomáš sice za Jardou běžecky trochu zaostával, ale přesvědčil nás větší spolehlivostí ve střelbě. Jessica pak měla vzestupnou tendenci,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář. Mimo, avšak zatím provizorně, je i dvojnásobná juniorská mistryně Evropy Markéta Davidová. „U ní jsme se bavili pouze o její možné účasti ve štafetách, ale k těm je ještě spousta času. Zatím pracujeme s tím, že cílem Markéty je účast na MSJ,“ vysvětlil trenér žen Zdeněk Vítek.



52 Tolikáté nejlepší umístění měla Jessica Jislová v této sezoně v SP – ve vytrvalostním závodě v Östersundu