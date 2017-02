Tady půjde o medaile Koukalové a spol.: zrádný sníh a tuhý finiš do kopce

Trať pro biatlonové MS v Hochfilzenu skrývá mnohé nástrahy • FOTO: Koláž iSport.cz PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Nic proti tomuto údolí v Rakousku nemají. Vlastně se jim zde i trochu líbí. Ale ono jako by Čechy nemělo rádo. Gabriela Koukalová tu byla poprvé na stupních vítězů až vloni, Ondřej Moravec nikdy. Počasí zde umí roztočit pořádnou ruletu. „Je tu řada zákeřností,“ uznal Moravec a představil pasti tratě v Hochfilzenu. Tam, kde od čtvrtka bude chtít s ostatními prolomit kletbu a bojovat o medaile. Na trati, která je obávaná, vysilující… unikátní.

Trať – tuhý finiš do kopce Čechům se v Hochfilzenů moc nedaří • Foto Petr Slavík/Český biatlon Něco takového nenajdete nikde na světě. Finišovat z kopce nebo po rovině, fajn. Ale ve chvíli, kdy toho máte za celý závod plné zuby ještě zrychlit do mírného stoupání? To je znak Hochfilzenu. „Ta cílová rovinka je v tomto dost zrádná a těžká. Člověk tam musí ušetřit nějaké síly nebo se vzepnout psychicky,“ ví Moravec. Jinak je trať plná mírných kopců, jednoho atraktivního hupu (skoku) a též s řadou tunelů. Motokros! „V těch kontaktních závodech, kdy má dojít na finiš, je dobrý to mít nějak zmapované a vědět kudy najet do finiše abych byl rychlejší a vydělal na tom,“ říká Moravec.

Zázemí – jako v Lize mistrů Trať v Hochfilzenu umí být zrádná • Foto Petr Slavík/Český biatlon I v tomto jsou napřed. V minulých letech areál zrekonstruovali a dodali k němu luxus navíc buňky závodníků se sprchami a záchody. „Je to sice komfortní, ale už je to i trochu moc,“ culí Moravec. „Fakt neznám nikoho, kdo by se po závodě sprchoval na stadionu. Na druhou stranu ten biatlon za posledních 15 let někam směřuje a ty areály se tak staví,“ tuší. Hochfilzen je navíc nejen dějištěm MS, ale i útočištěm rakouských biatlonistů v přípravě. „Počítají s ním i dál a udělali zde krytou střelnici s pěti stavy či pás na kolečkové lyže. Je to komplet tréninkové centrum,“ vnímá Moravec.

Sníh – buď sněhopád, nebo mýdlo Čechům se v Hochfilzenů moc nedaří • Foto Petr Slavík/Český biatlon Pro servis to bude skutečná výzva. A pro závodníky obava. Trefit tu typ sněhu při stále se měnících podmínkách je loterie. „Sníh je zde alfa a omega všeho. Může být mejdlo, kde je jedna vyjetá stopa a v další se nedá předjíždět, protože je to pomalé, nebo vzpomeňte na rok 2005, kdy Roman Dostál bral zlato, a to byl zase neskutečný sněhopád,“ ví Moravec. Tato past je zákeřná hlavně v intervalových závodech jako sprint či vytrvalostní závody. „Může záležet, komu zasněží a komu to jen umrzne a bude náhle o půl minuty rychlejší. V tomhle si přeji, aby to bylo regulérní,“ avizuje Moravec. Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >>

Střelnice – zdánlivá pohoda neplatí Střelnice v Hochfilzenu • Foto Petr Slavík/Český biatlon Vítr se tu netočí jako v Novém Městě na Moravě, ani by neměl chodit v poryvech jak v Östersundu, i tento zdánlivý klid ale může být dočasný – a zrádný. „Když jsme zde byli na soustředění, tak nám Alfred Eder (rakouský trenér), který tu žije, říkal, že v časech našeho startu (po 14 hodině) se tady může vítr zvedat. Tím, že je to v údolí, si řeknete: nefouká tak moc, na to reagovat nebudu, ale ono vám to najednou udělá dost,“ varuje Moravec. A v údolí se skrývá ještě jedna zrada: „Občas to tahá rány i výškově, což nikde moc nebývá. Je to těžké, někdy je tu klid, ale na pohodu to také není.“