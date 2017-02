Bez Šlesingra a Vítkové. Smíšenou štafetu bude finišovat Krčmář

PŘÍMO Z RAKOUSKA |Bez Michala Šlesingra, Veroniky Vítkové, zato ale s Evou Puskarčíkovou, Gabrielou Koukalovou, Ondřejem Moravcem a finišmanem Michalem Krčmářem. Takové bude složení české smíšené štafety do zítřejšího úvodního závodního mistrovství světa v Hochfilzenu, tak jak ho ve středu dopoledne schválili čeští trenéři: „Vycházeli jsme z aktuální výkonnosti,“ shodli se trenéři.

Dalo se to tak trochu čekat. Že po letech zaběhlého složení dostanou prostor zástupci nastupující generace. A ve středu dopoledne tuhle spekulaci trenéři stvrdili oficiální nominací.

1. úsek: Eva Puskarčíková, 2. úsek: Gabriela Koukalová, 3. úsek: Ondřej Moravec, 4. úsek: Michal Krčmář. Takové je složení české smíšené štafety do zítřejšího závodu na mistrovství světa.

„Při nominaci mužů jsme vycházeli z vyšší stability výkonnosti v průběhu sezóny. A pokud se podíváme na průběžné výsledky Světového poháru, máme v týmu také dva nejlepší závodníky, stejně jako ženy,“ objasnil například absenci Michala Šlesingra trenér Michael Málek.

Bude to navíc ostře sledovaný vstup. Česká smíšená štafeta je zlatou disciplínou z MS 2015 v Kontiolahti, nebo stříbrnou z OH v Soči. Vloni však při absenci finišmana Ondřeje Moravce skončila v norském Oslu na šestém místě a ráda by útočila opět na medailový stupínek.

Novickou v tomhle boji tak bude Eva Puskarčíková, která nahradí na prvním rozjezdovém úseku Veroniku Vítkovou. „Při nominaci jsme vycházeli z formy holek v průběhu celé sezóny, i ze skutečnosti, že Lucie a Veronika prodělaly v průběhu přípravy drobné nachlazení,“ vysvětlil trenér Zdeněk Vítek.

A v poslední řadě nechybí ani Gabriela Koukalová, která v minulých dnech absolvovala kvůli hnisající třísce drobný chirurgický zákrok. Ta pojede, jak je u ní dlouhodobě zvykem, na druhém úseku.