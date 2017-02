Předvede opět rychlopalbu? Snad to nebude jen záskok, věří Puskarčíková

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Čeká ji velká výzva. Osmé místo v průběžném SP a dva individuální bronzy ji katapultovaly Evu Puskarčíkovou do smíšené štafety a na MS v Hochfilzenu dnes na prvním úseku nahradí Veroniku Vítkovou. „Budu doufat, že to bude to samé, jako když rozjíždím jakoukoli jinou štafetu a že to tak nějak unesu,“ doufá před svým prvním mixem na MS.