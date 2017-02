Puskarčíková o pokažené střelbě: Každou vteřinou jsem se klepala víc

Co se na stojce stalo?

„Těžko říct, možná mě rozhodilo, že jsem nedala jednu dvě rány a pak jsem to neustála. Trochu se mi rozklepala kolena.“

Podle trenéra byla položka příliš rychlá...

„Mně přišlo, že čím déle tam stojím, tím více se klepu. Takže to pro mě bylo lepší. Čím rychleji odstřílet, tím líp, protože jsem cítila, že se každou ránou a vteřinou klepu víc.“

Jak jste se cítila běžecky?

„Cítila jsem se docela dobře, ale to poslední běžecké kolo už vzhledem k těm dvěma trestným už moc nešlo. Snažila jsem se co to šlo něco stáhnout, ale ke konci mi bohužel došlo. Mrzí mě to, že jsem to takhle, s prominutím, pokazila...“

