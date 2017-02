V biatlonu to vře, Fourcade vs. Rusové! Srážka, nepodaná ruka i útěk

Vzal to za svou misi. Francouzský suverén biatlonového SP Martin Fourcade od začátku tvrdě bojuje za přísné potrestání ruského (podle všeho) systematického dopingu ve svém sportu. Na startu mistrovství se utkal s Rusy tváří v tvář ve smíšené štafetě.

Do té zasáhl i Alexandr Loginov, muž potrestaný dvěma roky zákazu činnosti za prokázané užívání EPO. Teď se ovšem vrátil, uspěl na ME a poté skočil přímo do úvodního závodu MS. Při poslední předávce Loginov vyslal do finiše Antona Šipulina, když se k němu přiřítil Martin Fourcade - a složil ho levou lyží k zemi.

Rus možná mohl uhnout rychleji, nicméně francouzský bojovník proti dopingu se určitě kontaktu vyhnout příliš nesnažil. „Neviděl jsem ho,“ konstatoval pak pro Českou televizi Fourcade.

Jenže Rusové si myslí něco jiného a celý konflikt se po závodě ještě vyostřil. Šipulin na stupních vítězů nepodal Fourcademu ruku. A Francouz pak na oplátku ironicky tleskal a pak utekl ve chvíli, kdy měl ruský tým přebírat bronzové medaile. Po chvíli se sice vrátil, aby kvůli jeho úprku naopak nepřišla diskvalifikace stříbrných Francouzů, ale emoce už jely naplno a kypěly i na tiskové konferenci.

Grosse ambiance entre Français et Russes sur le podium. Shipulin ne serre pas la main de Fourcade qui quitte la boite... #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/EmOWkhOWq8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 9, 2017

Šipulin: Fourcadea už nerespektuji

Na té Rusové udeřili na Fourcadea, že Loginova (o kterém už před tím na sociální síti napsal, že jeho největší trofejí je trest za doping), prostě schválně složil k zemi. Podle Antona Šipulina to prý dokonce mělo být na diskvalifikaci. „Všichni viděli, co se stalo na třetí předávce mezi Martinem a Alexandrem. Žádám všechny závodníky, aby závodili fér,“ nechal se ruský finišman podle České televize slyšet.

Zde je obrázek, kde se Fourcade rozjíždí a kouká do leva po Loginovovi:

Fillon Maillet passe le relais à Fourcade. Allez, les Bleus jouent la médaille ! 🔵⚪️🔴 #leuqipeBIATHLON pic.twitter.com/pSZxi3NNpx — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 9, 2017

Na otázku, jestli jde o studenou válku, reagoval Fourcade lakonicky: „Ta byla mezi USA a Ruskem.“

Český biatlonista Michal Krčmář akci Fourcadea při předávce viděl na vlastní oči. "Nevím, jestli to byl úmysl, nebo ne," řekl a dodal: "Ale myslím si, že Loginov nemůže počítat, že ho budeme plácat po ramenou. Je to možná hnusné a nesportovní gesto, ale kdyby tam bylo trochu úmyslu od Fourcadea, naprosto ho asi chápu."

Loginov řekl, že tomu nevěnuje pozornost. "Mým úkolem je běžet co nejrychleji, střílet přesně a mít co nejlepší výsledek," uvedl Rus. Mnohem ostřeji odsoudil Foucadea jiný Rus Anton Šipulin, který ve finiši prohrál s francouzskou hvězdou boj o stříbro. "Není od něj hezké, když obviňuje člověka, který si trest odpykal. Jeho chování není správné a jako člověka už ho nerespektuji. Chová se špatně," řekl Šipulin.

