Rybář: Puskarčíková ví, co udělala špatně, sedmé místo není špatné

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Ráno teprve přiletěl do Česka z Univerziády, odpoledne už však stál na střelnici v Hochfilzenu, kde sledoval úvodní závod biatlonistů – smíšenou štafetu. „Dneska (ve čtvrtek) to nevyšlo, ale budeme bojovat dál,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář po sedmém místě.

Tohle umístění tak po průběhu berete, nebo je to přesto zklamání?

„Ve finále není sedmé místo, vzhledem k tomu, že jsme byli po prvním někde vzadu s minutovou ztrátou, vůbec špatné. Můžeme litovat, že jsme se nedostali do první šestky, ale Bimbo (Michal Krčmář) tam bojoval jako lev až do konce a rozhodlo se na cílové pásce. Bohužel, máme dvě trestná kola, ale jsou za námi třeba i Norové, co tu měli silný tým. Ukázali jsme, že máme silný tým a sportovci nakonec ještě dokázali závod zdramatizovat.“

Překvapilo vás, že jste tedy ještě při poslední střelbě byli ve hře o medaile?

„Ony jak mužské, tak ty ženské štafety jsou vyrovnané. Zažil jsem i poslední položku, kam přijelo dvanáct štafet a dokázalo se to i teď. Uvidíme, co další závody. Na to, jak ten začátek vypadal, ještě není ten konec tak špatný.“

Co byste ovšem řekl k Evě Puskarčíkové, která byla na dvou trestných kolech?

„Pro ní to byla premiéra v mixu na MS. Sice jezdí rozjezdy i u holek, ale tady to zase bylo mezi jinými závodnicemi. Je to otevření MS, kdy je nervozita asi největší a nebyla to pro ni lehká úloha. Sama ví, co tam udělala špatně a jak měla s tou stojkou naložit. Jsou to pro ni zkušenosti. Ona je pro nás závodnice do budoucna a tu premiéru si odbýt musela. Možná tam tu reakce na dobíjení mohla udělat jinak, ale po bitvě je každý generál.“

Co vám naopak ukázala směrem do MS Gabriela Koukalová? Ta vypadala hodně rychlá

„Ale zase je to jen štafeta, v pátek bude jiný závod. Uvidíme, co předvede. Ani Eva neběžela špatně, Bimbo a Ondra taky. Mistrovství světa teprve začíná, a byl bych rád, kdybychom tam měli nějaká umístění do desítky, a co bude navíc, budeme se ještě více radovat.“