Šlesingra štve doping, ruské vzkazy ho nezastaví: Budu rejpat do každého

Vzal na sebe úděl bojovníka za čest světového biatlonu. A bere ji vážně. Na Facebooku si povzdechl, že je v Hochfi lzenu závodník, který si to nezaslouží. S jasným odkazem na Rusa Alexandra Loginova. „Já si do něj rejpnul. Budu rejpat do každého, o kom vím, že má takovou historii,“ říká Šlesingr.



Co konkrétně vás k tomuhle vyjádření motivovalo?

„Přijde mi opravdu dost ujeté, že v téhle době, kdy se to dost řeší, tak co Rusko udělá? Přivezou člověka, který měl nejhorší možný doping v našem sportu (EPO). A když ho rovnou nasadí do závodu, to je krásný obrázek toho, jaký je v Rusku pohled na doping.“



Od ruských fanoušků vám prý chodí nenávistné vzkazy…

„Ať si chodí, to je ta jejich propaganda. Asi jim říkají, že dopují všichni, akorát že po Rusech někdo jde. Ale statistika dopingových případů v biatlonu hovoří naprosto jasně. To jsou čistá fakta, ze kterých se nemůže žádný Rus vykroutit. Teď tady prohlásí ruský prezident biatlonu, že nepřítel číslo 1 jsou pro Rusy Češi, protože jsou zhrzení, že přišli o mistrovství světa, že jim ho vzala Ťumeň…“



Vaše reakce?

„My to mistrovství nechceme. Jirka Hamza (předseda svazu) to prohlásil už několikrát.“



Výsledky středečního kongresu IBU se vám asi příliš nelíbí…

„Jsem spokojený tak napůl. Víceméně byl kongres z mého pohledu zbytečný. Ťumeni sebrala mistrovství exekutiva a kongres odhlasoval, že exekutiva může pracovat s pravidly. To je v pravomoci exekutivy i tak. Bez nějakého kongresu. Z Anterselvy jsem tři čtvrtě hodiny telefonoval s Bessebergem (šéfem IBU) a chtěl po něm vysvětlení, proč IBU porušila článek WADA.“



Jak hodnotíte dosavadní výsledky vaší snahy? IBU zavedla za doping pokuty, tresty v podobě nižších kvót do závodů, ale navrhované osmileté tresty odmítla s odkazem na rozpor se současným kodexem WADA.

„To už jsme věděli, že tenhle bod nám nemůže projít, ale ty dva – kvóty a pokuty – jsou naprosto v kompetenci IBU. Kdyby měla opravdu snahu sportovcům vyjít vstříc… Vyřešilo se něco? Nevyřešilo se vůbec nic. Kdyby chtěli, tak tahle dvě pravidla už můžou být napsaná. Je to akorát natahování času. Ryba smrdí od hlavy.“



Stojíte si za tím, že by distanc za doping měl být delší než současné čtyři roky?

„WADA investovala energii, aby ty tresty byly napříč sporty vyrovnané. Že když někdo bude brát EPO v biatlonu, tak bude mít stejný trest jako v curlingu. Což mi přijde divné. Myslím si, že pro různé sporty je různý doping různě efektivní. Protože u vytrvalostního sportu je EPO ta největší špína. Tohle je věc, která by prostě neměla být vyrovnaná pro všechny sporty. Ale bohužel v tom kódu WADA to tak je. A my musíme držet jejich linii.“

