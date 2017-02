Zlatá jízda Koukalové. Pusa pro manžela, slzy, dojetí a děkování

Co si řekla šampionka se svým mužem jako první?

„Dojímali jsme se navzájem. Já ji trochu poprskal, ona mě pobrečela. Slzy tam byly, já to snáším nějak hůř než jiné sportování, na stará kolena se začnu dojímat. Kdo by se nedojímal, je to mistryně světa!“ smál se Koukal. „Je blbé, že už ji nemůžeme říkat, že se chová jako mistryně světa, když už jí je. To jsem volal hned mamince, že ji už nemůžeme nic říct.“

Koukalová zažila bezchybný závod. Na střelnici ani jednou nechybila a předvedla také nejryhlejší běžecký čas. V úseku od poslední střelnice se její náskok na stříbrnou Němku Lauru Dahlmeierovou snižoval, ale udržela ho.

„Jsem nadšená! V poslední kole jsem každým krokem myslela na všechny lidi, kteří mě hnali. Říkala jsem si, že v tom nejsem sama. Fanoušci si zaslouží být toho součástí,“ řekla Koukalová těsně po závodě. „Fanoušci a všichni kolem, co nám vytváří tak skvělé podmínky, na tom mají svoji zásluhu. Takže děkuju moc!“

Důležitost servisního týmu se právě v dnešním závodě projevila. Češi se rozhodli nasadit favoritku Koukalovou až do poslední části startovní listiny s číslem 96. Spoléhali na to, že se trať během odpoledne dostane do stínu a zrychlí. A předpoklad vyšel!

„Dny, co jsme tady byly před tím, jsme to sledovali. Nějaké roky předtím jsme tady viděli, že ze čtvrté skupiny tady občas lítala i neznámá jména dopředu. Sluníčko to rozehřeje, okolo půl čtvrté se začne ochlazovat, vysychat trať, že to zrychlí,“ vysvětloval trenér ženského týmu Zdeněk Vítek.

„Takže jsme to riskli. Byl to velký risk. Hodili jsme ji do poslední skupiny, kde hrozí, že závodník může jet úplně sám. Což se u Gábiny potvrdilo. Jak je rychlá, stejně se s nikým nesveze…“

Také Koukalové pomohla odvaha. Na střelbě ve stoje se potřebovala pětkrát trefit. Šla do toho bez nervů a sebevědomě střely nasázela do terče.

„Je vidět, že automatika je v člověku zabudovaná. Já jsem nad střelbou vůbec nepřemýšlela. Prostě jsme tam přilítla a, buď, a nebo,“ hodnotila Koukalová. „Musím říct, že na té trati se únava nějak rozplynula. Před závodem jsem byla dost negativní, moc jsem nevěřila, že by to mohlo i s čistou střelbou vyjít takhle krásně.“

Nakonec si stoupla na nejvyšší stupínek a uslyšela českou hymnu, o čemž před šampionátem snila.

„Je to titul, který chyběl, a který vždy chtěla mít. Jsem rád, že se jí to povedlo, protože má splněno a už ji v uvozovkách zbývá jen jeden a má zase na rok hotovo,“ radoval se Koukal. „Říkala: mně ani nejde o tu medaili, ale slyšet českou hymnu by bylo něco neskutečného. Dneska budeme usínat s tím, že se to podařilo.“

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Koukalová (ČR) 19:12,6 (0 trest. okruhů), 2. Dahlmeierová (Něm.) -4,0 (0), 3. Chevalierová (Fr.) -25,1 (0), 4. Vittozziová -25,3 (0), 5. Sanfilippová (obě It.) -31,9 (0), 6. Hinzová (Něm.) -37,9 (0), 7. Dorinová Habertová (Fr.) -42,8 (1), 8. Kuzminová (SR) -44,0 (1), 9. Aymonierová (Fr.) -53,9 (1), 10. Merkušynová (Ukr.) -55,3 (0), ...17. Puskarčíková -1:09,3 (2), 32. Charvátová -1:33,8 (2), 68. Vítková (všechny ČR) -2:28,9 (5).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 723, 2. Koukalová 712, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 666, 4. Dorinová Habertová 636, 5. Wiererová (It.) 486, 6. Chevalierová 441, ...8. Puskarčíková 427, 22. Vítková 249, 48. Charvátová 70, 79. Davidová (ČR) 13.