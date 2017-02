Bezchybný výkon Koukalové. Jde nahoru jako Jágr, žasl šéftrenér

"Prožívám velkou radost. Trenér má vždycky největší radost, když se závodníkovi něco povede a dokáže vyždímat, co v něm je," řekl Rybář krátce poté, co Koukalová v rakouském středisku získala svůj premiérový titul mistryně světa.

"Vyhrát světový šampionát je něco velkého, na co člověk nezapomene. Ale já vždycky dával výš než medaile krásné vzpomínky a tahle je další po Novém Městě," dodal.

Koukalová je v mnohém výjimečná. Podle kouče třeba v tom, že dokáže odhadnout své možnosti. Tak jako při sprintu na střelnici. "To byl zase profesorský výkon. V poslední položce moc dobře věděla, jak je ohromně důležitá, ale dělala, co má a počkala na poslední ránu. Preciznost je její nejsilnější stránka," chválil Rybář.

Vyzdvihl, že Koukalová v poslední době pochopila, že se nemůže stresovat tlakem a nesmí si vytyčovat cíle. "A tím že to bude dělat dobře, budou přicházet ty úspěchy. Jako to dělá Jarda Jágr. Oni jim ty góly a body počítají a nakonec někdo tu statistiku udělá. Takže když budu dobře závodit a dělat ten sport jak mám, uvidím, kam se v tabulkách dostanu. A Gabča se šplhá pořád nahoru," řekl Rybář.

Několikrát zopakoval, že Koukalová má v sobě "motor", který rodačku z Jablonce nad Nisou pohání za úspěchy. "A další věc, v které je výjimečná. Ona není jen star po sportovní stránce, ale je i tváří světového biatlonu," uvedl kouč.

Přitom si s Koukalovou užil v přípravě a během předešlých sezon spoustu nervů. Loňská vítězka Světového poháru bývá nedochvilná, tu a tam něco zapomene a po olympiádě v Soči i loni v létě bojovala s vyčerpáním a ztrátou motivace.

"Jestliže je člověk v něčem výjimečný, tak... Nejsou vždycky ty dobré věci. Každý si žijeme svůj život a Gabča má spoustu věcí okolo, protože když je někdo hvězda jako ona, tak se to na ní sype. Kolikrát člověku, ať už ujedou nervy, nebo ztrácí motivaci, ale když už to v tom člověku je, tak by byla škoda ten motor nevyužít, protože ona ho má. A to je dobře," doplnil Rybář.

Ziskem zlata hned v prvním individuálním startu na šampionátu v Hochfilzenu naplnila česká výprava medailový cíl. "Před námi je spousta dalších závodů, nechceme usnout na vavřínech, ale každopádně domů s prázdnou nepojedeme. Už teď jsme fanouškům udělali myslím velkou radost, a hlavně Gábina," řekl Rybář.

