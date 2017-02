Takhle slaví Koukalová! Srdíčka, hecování publika i slzy při hymně

Těsně po přejetí cílové čáry i během melodie české hymny se jí draly do očí slzy dojetí. Poprvé se Gabriele Koukalové podařilo vyhrát biatlonový šampionát a do sbírky medailí přidala další cenný kov.

"Je to skvělý. Třeba před rokem jsem si u těch čtvrtým míst říkala, jaký je to pech, že už jich mám i z olympiády… ale ráno jsem si pomyslela, že kdybych byla teď čtvrtá, považovala bych to za velký úspěch. Takže jsem ráda, že to takhle vyšlo," neskrývala radost.

Na oslavu těsně po závodě ochutnala pivo ze speciální ohromné sklenice. „Ona to byla spíš taková pěna. Ani jsem se moc nenapila. Plzeň by byla lepší, co si budeme povídat,“ smála se šampionka.

Česká biatlonistka se nevyhnula ani slzám, které se jí do očí hrnuly i během podvečerního předávání medailí. „Já ani nejsem schopná popsat, co se tam stalo. Myslela jsem, že spím. Ale bylo to úžasné. Splnil se mi cíl, který jsem během sezony měla, takže absolutně úžasné,“ popisovala pozávodové pocity dojatá Koukalová.

V momentě, kdy stála jako šampionka na nejvyšším stupínku, zasněně a dojatě poslouchala českou hymnu. V jednu chvíli přiložila ruce k uchu a naznačila, že neslyší. Gesto směřovala k fanouškům, burcovala je, aby s ní hlasitěji zpívali.

Byl to zkrátka její večer, zároveň nejlepší možný start do individuálních závodů. Ten další čeká biatlonistky v neděli, kdy se pojede stíhačka.

