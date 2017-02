Pohoda, sluníčko i klasika. Zlato Koukalovou uklidnilo, přijde repete?

Když ji novináři po čtvrteční smíšené štafetě chválili za její bojovný výkon, díky němuž ještě bojovali čeští biatlonisté o medaili, smála se: „Jako že jsem kvalitní stíhačka? To vám teda děkuju, ale beru jako kompliment,“ žertovala Gabriela Koukalová.

S trochou nadsázky, dnes by mohla dostat na tento titul oficiální razítko, podepřené medailí. Na MS nastává její individuální útok číslo 2: od 10.30 ve stíhacím závodě, do nějž vyrazí jako čerstvá mistryně světa ze sprintu - závod sledujte ONLINE zde ».

„Trénovat světovou šampionku, to se moc často nestává, takže rozhodně je to dobrý pocit,“ usmíval se Zdeněk Vítek na sobotním tréninku, když se Koukalová připravovala v podobném čase, jako dnes vystartuje.

Zlato jí na první pohled dodalo klid. Pohodu. Tu demonstruje už jen tím, když mezi všemi závodnicemi přiběhne klasickým běžeckým stylem namísto bruslařského a na obličeji má sluneční brýle místo závodních.

„Ta klasika je pro regeneraci lepší. Tím, že jsme jednostranní na bruslení, změna je pro svaly jednodušší. Gabi to má navíc ráda,“ objasňuje Vítek. „Věřím ale, že ji ta medaile částečně uklidní. Každý ji od ní očekával, a teď ji má. Možná se mi to zdá, ale oproti loňsku je i klidnější, že si nehlídá žluté tričko. Tehdy to tím bylo poznamenané a svíralo ji to,“ všímá si kouč.

Dvakrát ze šesti pokusů vedení obhájila

Stíhací závody po vítězných sprintech přitom dlouhodobě Koukalové sedí. Hned ze šesti výher dvakrát zlato obhájila. A dvakrát pak byla i na dalších medailových umístěních. „Musíme ji pochválit za tu sílu, koncentraci a disciplínu, kterou je schopná vyvinout. I ona může sice chybovat, není to stroj, ale doufejme, že může v neděli udělat zase pěkný výsledek,“ věří Vítek.

Ač čtyři vteřiny na druhou Dahlmeierovou slibují, že na první střelbu zřejmě přijedou spolu, pak je až skoro půlminuta na třetí Chevalierovou. „Vždy se jede líp z prvního místa, když máte náskok, než z patnáctého a nemůžete si dovolit ani jednu chybu. Lepší pozici mít nemůže, ale zase je to další a nový závod,“ snaží se Vítek mírnit emoce.

Tenhle úvod ovšem hraje pro ni. Klid, do kterého se dostala, může být jejím motorem. I včera ze 70 ran nedala jen jednu, podepisovala se fandům, fotila se s mistrem světa 2005 Romanem Dostálem. Přičemž svou pohodu přenáší i na ostatní.

Oslava i vyhraný traktor

„Fanoušci od nás nějakou medaili očekávali a jsem rád, že přišla takhle na začátek, protože budou i ostatní mít víc klidu. I kluci snad,“ říká Vítek a nepopírá, že zlato se doprovodilo i oslavou.

Drobnou. Ale přeci jen osvěžující. „Gábina nám nechala flašku, co vyhrála, ta se vypila a pak nějaké šampaňské, protože Pavel Levora (sportovní manažer svazu) má narozeniny, tak jsme to spojili pod jedno. Ale my nejsme moc slavící, my to oslavíme už na těch vyhlášeních a tolik alkoholu nepotřebujeme,“ usmál se kouč.

On sám na velké úspěchy dříve sázel. Před dvěma lety v Kontiolahti musel shodit vlasy. Minulý rok zase na Lucii Charvátové vyhrál upečený koláč. Letos ale zatím nic. Naopak, opřený o klandr se potutelně usměje. „Zeptejte se Rybise. Vyhrál traktor,“ prozradí.

A opravdu, není to vtip. „Jo, dostane viniční traktor,“ přizná šéf svazu Jiří Hamza, který sám provozuje vinařství a jehož Rybář obral. „Kolem Českého Dubu sice vinice nejsou, ale chtěl ho, tak ho dostane. Třeba vážně ty vinice založí,“ žertuje Hamza.

Co by tedy mohlo následovat dnes po možné další medaili? Sazeničky vinné révy?