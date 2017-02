Úžasná Koukalová! Po zmatcích na střelnici vydřela bronzovou medaili

Neuvěřitelný závod prožila Gabriela Koukalová na mistrovství světa v biatlonu a i přes velké problémy na úvodní střelbě dokázala získat bronz! Do stíhačky na 10 km vyrážela Koukalová po triumfu ve sprintu jako první, na úvodní střelbě se jí ale zasekl závěr na zbrani, zazmatkovala, vyhodila si plný náboj a musela dobíjet, navíc přišla dvě trestná kola a česká hvězda celkově hodně ztratila. Famózní stíhací jízdou, kdy přidala už jen jednu střeleckou chybu, se však Koukalová zvládla vrátit do boje o zlato. Na finiš jí už nakonec nezbyly síly, vydřela ovšem nádherné třetí místo. Vyhrála Němka Laura Dahlmeierová, pro stříbro si dojela překvapivě vracící se maminka Darja Domračevová z Běloruska.

Pro Koukalovou začala stíhačka jako ve zlém snu. Po startu z první pozice se jí na úvodní ležce zasekl náboj a při manipulaci se zbraní nabrala časovou ztrátu. "První střelba byla hrozná a je to věc, která se nestává úplně často. Vybrala si tam úplně všechno," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Po dvou trestných kolech byla Koukalová průběžně třináctá s odstupem 42 sekund na čelo, ale skvěle běžela. Celkově měla čtvrtý nejrychlejší čas a na střelnici pak už minula jen jeden terč. A při závěrečné položce, kterou zvládla čistě, jí na stupně vítězů pomohla i chyba Finky Kaisy Mäkäräinenové.

"Vrátila se do závodu a to jen podtrhuje slova, že je zralou závodnicí a po takové položce nehodí flintu do žita," řekl Rybář. "Bereme další medaili a musíme být hrozně rádi. Je to druhá medaile z druhého individuálního závodu a je to ohromný úspěch."

Koukalová získala pro český biatlon první medaili v této disciplíně v historii. Evu Puskarčíkovou odsunulo pět chyb až na 31. místo, čtyřiatřicátá byla Lucie Charvátová.

Vítězná Dahlmeierová obhájila ve stíhačce zlato z loňského MS v Oslu a celkově slaví desátou světovou medaili. Domračevová se dostala na stříbrnou pozici z 27. místa na startu a na pódiu stanula jen čtyři měsíce po porodu dcery, kterou má s norskou biatlonovou hvězdou Olem Einarem Björndalenem.

V 15:00 se vydají do stíhacího závodu muži, Ondřej Moravec z nadějné páté pozice.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 28:02,3 (1 trest. okruh),

2. Domračevová (Běl.) -11,6 (0),

3. Koukalová (ČR) -16,6 (3),

4. Starychová (Rus.) -35,9 (0),

5. Braisazová -36,1 (1),

6. Dorinová Habertová (obě Fr.) -36,3 (3),

7. Mäkäräinenová (Fin.) -37,2 (1),

8. Merkušynová (Ukr.) -48,5 (0),

9. Aymonierová (Fr.) -57,7 (2),

10. Wiererová (It.) -1:02,9 (3),

...31. Puskarčíková -2:06,1 (5), 34. Charvátová (obě ČR) -2:12,0 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 783, 2. Koukalová 760, 3. Mäkäräinenová 702, 4. Dorinová Habertová 674, 5. Wiererová 517, 6. Chevalierová (Fr.) 471, ...10. Puskarčíková 437, 22. Vítková 249, 50. Charvátová 77, 80. Davidová (ČR) 13.

15:00 stíhací závod muži (12,5 km).

