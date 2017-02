Medailová oslava. Koukalová bojovala se šampaňským, pomohla jí rivalka

Momentálně jde o největší českou sportovní superstar. Gabriela Koukalová se hned v prvním individuálním závodě na šampionátu v Rakousku dočkala zlaté medaile, jako horká favoritka vybíhala i do nedělní stíhačky.

Tam jí zbrzdily trable hned na první střelbě, kde bojovala s náboji do zbraně a dvakrát minula terč. Fantastickou jízdou a následnou střebou ale velkou ztrátu dohnala a nakonec vybojovala bronz.

Večer v Hochfilzenu pak znovu zamířila na místní náměstí, aby si spolu s dalšími medailistami dne vychutnala slavnostní vyhlašování. Koukalová byla opět plná úsměvů a dočkala se bouřlivého aplausu.

Spolu s Laurou Dahlmeierovou a Darjou Domračevovou si stopupla na vítězné pódium, každá biatlonistka dostala lahev šampaňského. První tři ženy dopoledního závodu chtěly své nápoje odšpuntovat a užít si radost s přítomnými fanoušky.

Nejdéle se potýkala se špuntem Koukalová. Pravou ani levou rukou ho nevyndala a zkusila použít bronzový kov. Neúspěšně. Lahví zamíchala, ale nic. Na pomoc jí přispěchala Dahlmeierová a společně po chvilce uspěly. "Zaplaťpánbůh, že tam byla, protože bych to sama dost možná asi nezvládla," smála se Koukalová.

Vítězka Světového poháru se dobře bavila a po vyhlášení prozradila, že šampaňské sama nikdy neotvírala. "Tohle bylo opravdu poprvé. Na tyhle věci mám specialisty v týmu, nebo manžela," řekla sedmadvacetiletá Koukalová.

Ceremoniál jako takový se jí líbil. Když vystoupila na třetí stupínek, políbila si pravý biceps a usmála se na české fanoušky. "Možná jsem si to teď paradoxně užila víc, když jsem byla na třetím místě než předchozí zkušenost. Bylo to opravdu super, celým místem proudí velmi příjemná atmosféra," řekla.

Do konce šampionátu má šanci přijít si pro medaili ještě dvakrát po individuálních závodech a jednou po štafetě žen. "Bude to asi hodně bolet, ale třeba to štěstí bude stát při nás. Doufám, že mě v tom ostatní členové týmu nenechají samotnou a že se na úspěchy naváže," prohlásila.

