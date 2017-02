Koukalová o bronzu: Mrzely mě řeči, že jsem se na finiš vykašlala

Co bylo tak první, co jste si po té první střelecké položce řekla?

„Sbohem medaile. Nevěřila jsem, že bych ještě po těch dvou kolech, a co jsem tam proležela tak dlouhý čas, byla ještě schopná útočit na čelo závodu. Ale jsem ráda za ten krásný comeback, a že se tam běžecky povedlo vybojovat během druhého kola kontakt. To bylo hrozně důležitý, avšak síly, co jsem tam investovala, mi trochu chyběly v závěru. Malinko mě to mrzí, že jsem nezachovala chladnější hlavu s tou první střelbou a dělala tam zbytečné chyby. Jak se říká: Za blbost se platí. Ale i tak jsem ráda, že jsem tu mohla s holkami být.“

Co se tam tedy stalo?

„Jejej. No, vystřelila jsem první ránu, ale když jsem chtěla přebít náboj a vystřelit druhou, tak jsem omylem neotevřela ten závěr dostatečně, a kovový náboj, která nám vždy vylétává, zůstal v komoře. Tím pádem jsem musela ho vyšťourávat prstem ven a pak tam vypáskovat další náboj, protože mi předtím vyskočil. Věděla jsem tedy, že mi jeden náboj chybí a budu ho muset dobíjet. Když jsem ale chtěla dál střílet, zjistila jsem, že jak jsem šťourala do toho zásobníku, tak mi povyskočil dolů, vycvaknul se a já nemohla střílet, protože to žádný náboj do komory nenacpalo. Takže jsem musela ještě docvaknout zásobník, znovu přebít, zavřít a teprve vystřelit. Myslím, že už není moc variant, co se mi tam na střelnici mohlo stát. Stalo se mi vše, na co se snažím připravit, aby se to nestalo.“

Šlo tedy jen o vaší zbrklost?

„Ano, úplně zbytečná chyba. Roztržitost.“

Bylo pak těžké se zase přehodit v hlavě zpět do závodu?

„Bylo. Takový průšvih během závodu… to člověku na psychice nepřidá. Říkám, ale že se nesmí nic vzdávat a jet až do konce. Nikdy nevíte, co se může stát na dalších položkách. Třeba dám zase tři nuly a budu zase mít o co závodit. Rozhodně nejsem člověk, co by řekl: Dvě chyby, na to kašlu.“

Překvapilo vás navíc, jak jste se vrátila ještě zpět?

„Ono je vždy jednodušší jet za někým a přede mnou byl celý chumel závodnic. Když máte oční kontakt, tak v závěsu na tom můžete vytěžit. Je fakt, že jsem vylítla jak zajíc z brázdy a před čtvrtou mě to překvapilo, že jsem tak vysoko, ale říkala si, že ne všichni budou čistí, a že když někdo udělá tak šance na stupně pořád je. A když pak šla Kaisa na kolo, říkala jsem si, že by to mohlo vyjít.“

Věřila jste si ve finiši i na druhou Darju Domračevovou?

„Vím, jaký má projev a popravdě jsem tomu moc nevěřila, Zkoušela jsem to a viděla jsem, že ji malinko dojíždím, ale posledních pět set metrů to bylo na sklonku kopce. Věděla jsem, že když ji nebudu mít tam, tak už ji nepředjedu ani na cílové rovince. Byly to tři vteřiny na tak krátkém kousku a už jsem na to neměla sílu. Mrzely mě reakce některých lidí, kteří prý říkali, že jsem se na to vykašlala, ale já mám už dost zkušeností, abych posoudila, zda jsem ještě schopná na sto metrech to dojet nebo ne. Kdybych viděla šanci, tak jedu hlava nehlava, ale už na to nebylo. Promiňte.“

Takže jak po tom všem bronz berete? Radost nebo smíšené pocity?

„Mít bronz ze dvou závodů a být dvakrát na bedně je skvělé. Je to někde ale malinko na rozhraní, když člověk ví, že pro to mohl udělat víc. To mě štve, protože to byla moje chyba. To ale za chvíli vydýchám a bude převládat, že je skvělé, že mám medaili.“

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE »