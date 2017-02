Něco vám podstrčíme. Koukalová a spol. si kvůli hrozbám hlídají i pití

Přijde v průběhu mistrovství světa na tiskovou konferenci a v ruce třímá kelímek s pitím. Pečlivě si ho chrání u těla a dává na něj velký pozor. Jiného pití se ani netkne, a kdyby jí někdo z diváků daroval čokoládu nebo jinou pochutinu, má zakázáno ji konzumovat. Kvůli anonymním hrozbám, že by jim někdo mohl podstrčit zakázané látky, museli čeští biatlonisté, kteří aktivně bojují proti dopingu, zpřísnit režim. „Není to příjemné a je to rok od roku horší,“ říká Gabriela Koukalová, dvojnásobná medailistka z MS, k obavám z anonymních dopisů a výhrůžek, které kvůli svým názorům dostává.

„Za poslední rok si dávám velký pozor, co jím, nebo od koho to je. Přijímání jídel, která posílají fanoušci - třeba že nám někdo napeče perníky nebo pošle bábovku - tak to už teď není bohužel možné. Nikdo z nás, byť jsme kvůli tomu nešťastní, by si nedovolil to vzít a sníst,“ říká Koukalová.

Výhrůžné emaily kvůli aktivnímu boji proti dopingu dostává šéf svazu Jiří Hamza, podobně je na tom i Michal Šlesingr, jenž s Martinem Fourcadem nebo Lowelem Baileym s Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) komunikují o přísnějším potrestání hříšníků a zavedení nových antidopingových pravidel.

„Je to tak. Na svaz přišly nějaké výhrůžky anonymně. Že se nám chystá někdo něco podstrčit. Dáváme si na to pozor... Nedá se nic dělat, musíme být obezřetnější. To jsem ještě před časem vůbec neřešil,“ vypráví Šlesingr.

A protože situace kolem dopingu doutná dál (viz konflikt Rusů s Francouzem Fourcadem - více čtěte ZDE »), šéftrenér Ondřej Rybář musí dál na poradách opakovat: bidony s pitím neustále pod dohledem, zákaz pití z poškozených lahví, pít jen energetické nápoje, které připravují asistenti trenérů Jiří Holubec a Aleš Ligaun. Zvýšená opatření se týkají i zamykání pokojů či převlékacích buněk.

„Proto když odcházím, tak kontroluju dveře ještě jednou, aby se nestalo, že by tam někdo mohl jít. Snažím se minimalizovat riziko, že by mi někdo do něčeho něco přimíchal nebo podobně. Je to rok od roku horší, vzhledem k tomu, jaké dopisy od lidí dostáváme na svaz i na naše osobní profily. I takové výhrůžky, ať si hlídáme jídlo a pití. Rozhodně to není příjemné a jsme opatrní,“ dodává Koukalová.

