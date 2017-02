Vychytávka pro biatlonisty. Koukalová a spol. dostanou kamion na míru

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Dlouho o něm diskutovali. Zvažovali pro a proti. „Nicméně takový je trend a stejně by nás to jeden den čekalo,“ přiznal šéf svazu Jiří Hamza a od příští sezony by měl český biatlonový tým využívat diskutovanou novinku: servisní kamion. „Nechceme se nějak rozcapovat, ale přejeme si držet krok se světovou špičkou,“ vysvětlil i šéftrenér Ondřej Rybář. Navíc by neměl ani příliš zatížit rozpočet.

Aktuálními výsledky se řadí ke světové špičce. Všemožně vyhlíží, kde si ještě proti konkurenci pomoct. Když však procházíte zákulisní zónou na MS v Hochfilzenu, ten rozdíl proti elitě je ještě v jedné věci patrný na pohled.

Na parkovišti narazíte hned na dva norské servisní kamiony, vedle něj pak stojí německý, ruský, švédský… Celkem až osm kolosů na osmi kolech, kdežto české zázemí se mezi nimi krčí v podobě menšího ´craferu´ s fotkou Gabriely Koukalové.

„Český biatlon,“ píše se na něm a za předním sklem je skromně vyvěšená česká vlajka. V příštím roce by to ale mělo být o něčem jiném. Do něj by totiž i Češi měli vyjet s královskou vychytávkou.

„Jednáme o tom a asi to tak dopadne. Řídit ho bude speciálně speditérská firma a budou nám ho převážet. Dáme jim plán a oni s ním přijedou na místo,“ objasnil šéf svazu Jiří Hamza. Běžně by taková investice přišla na několik milionů. Jenže v tomto případě to bude sponzorská výpomoc. Něco za něco.

„Pro svaz je to výhodné a nebude nás to stát v podstatě nic. Firma nám ho totiž věnuje za nějakou spolupráci. Na nás bude vnitřní provoz. Takový je trend a stejně by nás to jeden den čekalo,“ vysvětlil Hamza s tím, že by slibovaný partner měl být z Česka.



KDO VŠECHNO MÁ SERVISNÍ KAMION Norsko (2x)

Švédsko

Rusko

Německo

Rakousko

Francie

Kanada

Další podrobnosti ovšem zatím nechce prozrazovat, protože detaily smlouvy se ještě ladí, nicméně základní fakta v hlavě má. Třeba to, že se kamion bude stavět přímo na míru biatlonistům.

„Necháme se inspirovat. Třeba Norové, Rakušáci, Švédi a Němci nás pustili k sobě dovnitř a v Jablonci už máme část toho, co by se do toho kamionu dalo dát. Vzorem je třeba německý truck,“ řekl Rybář a Hamza ho doplňuje: „Servisáci si řeknou, co chtějí a oni nám ho postaví, jak budeme chtít. Chceme se inspirovat i švédským s teleskopickým vysouváním, aby nám to co nejvíc ulehčilo práci,“ tvrdí šéf svazu.

Kombinace německého a švédského vzoru má svou logiku, neboť lídr servismanů Tomáš Žídek, který měl kamion k dispozici i během působení u kanadského týmu, zná švédské zázemí víc než dobře – jeho manželkou je Anna Carin Olofssonová, bývalá švédská biatlonistka, s níž nyní rovněž ve skandinávské zemi žije a hovoří i plynně švédsky.

VIDEO: Podobný servisní kamion by měl pomáhat i českým biatlonistům

„Nakonec jde i o zdraví, protože tam má být ventilace, kdežto když tady přijdete do buňky, je to zakouřený, jak nevím co. A že máme oblečení, co se voskuje… To nevíte, do kolika let to vydrží. Jde o zdraví i o efektivitu. Je to rychlé, nemusíš rozbalovat, balit a je tu menší riziko, že něco poškodíte, když je vše zacvaklé v kamionu a jede se. Šetří se tím i čas, který můžeme strávit testováním. Jen vybalení trvá tak tři, čtyři hodiny,“ vypráví Žídek.

Byť i tenhle několikatunový gigant má nakonec jednu nevýhodu. Ač by mohl od příštího roku objet většinu dílů Světového poháru, na olympiádu do korejského Pchjongčchangu se kvůli vzdálenosti nedopraví. „Tam ho ale nebude mít nikdo,“ dodal s klidem Hamza.