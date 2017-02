Koukalové to na mistrovství světa sedí, snad to vydrží, věří trenér Vítek

PŘÍMO Z RAKOUSKA | O nominaci do středečního vytrvalostního závodu měl jasno. „Luce se tu zatím relativně ve střelbě daří, běžeckou výkonnost tu také jakž takž má a nad Verčou, Evikem a Gabi nebylo co řešit,“ řekl trenér Zdeněk Vítek. A zatímco Laura Dahlmeierová, Kaisa Mäkäräienenová nebo Marie Dorinová Habertová pojedou až v závěrečné skupině, Gabriela Koukalová začíná s číslem 51 před nimi.

Proč jste tedy Gabrielu Koukalovou nasadili takto do třetí skupiny?

„Myslíme si, že by se sníh po celou dobu závodu neměl měnit a navíc se i v závěru uklidňuje vítr. Dát ji však později, to by se už moc dlouho čekalo.“

Jak se vám zdála před tréninkem?

„Tak trénink byl ve finále lehký. Závodnice toho mají za sebou dost. Snad si odpočinula dost.“

Během něj ale říkala, že ji to běžecky moc nejelo…

„Ono se nedá vždycky dát na pocity. Co se týče střelby, nedala jen jednu ránu vleže. To je ale v pořádku, chyby může vyrobit každý.“

Souhlasíte i s Kaisou Mäkäräinenovou, že tahle trasa by mohla být náročnější po technické stránce a mohly by na ní znát více i běžecké rozdíly?

„Je pravda, že ta dvojka, co se tu jela, tak tam není žádný moc velký kopec. Když ale na to člověk má… to bylo vidět i v té stíhačce, jak Gábina najela po té první položce hromadu vteřin. Záleží, jak ji to sedne, ale obecně to vypadá, že ji to tu sedí. Snad to bude pokračovat dál.“

Co ale říkáte na to, že v prvním vytrvalostním závodě v sezoně byla Koukalová sedmnáctá a v Anterselvě dokonce čtyřiadvacátá?

„Tak ten první závod byl hodně ovlivněný větrem. V Östersundu foukalo, až to bylo na hraně regulérnosti a v Anterselvě taky bylo poměrně větrno.“

Věříte, že se v závodě chytí i trápící se Veronika Vítková?

„To uvidíme ve středu, ale žádnému závodníkovi nepřidá, když na MS stojí. Vycházíme z toho, co je. Nepostoupila, v pondělí měla rychlejší trénink, takový kontrolní závod.“

Jak vážnou máte pořád v hlavě variantu o příjezdu Markéty Davidové?

„Já bych to nepředbíhal před vytrvalostním závodem. Ve hře je všechno, když bude velký průšvih, tak se dá tahat ruční brzda. Řeknu to jednoduše: doufám, že to nebude potřeba.“

Máte to tedy promyšlené jak?

„Mám, ale člověk míní a pánbůh mění.“

Varianta štafety tedy podle vás zatím vypadá jak?

„Mám ji v hlavě, ale neřeknu. (Rybář: Možná to ale bude pro diváky překvapení). A pro čtenáře taky.“

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE »

Pozdní příchody Koukalové? Byla jsem na ni trochu naštvaná, směje se Finka