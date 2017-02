Stres, rituály, úleva. Jak vypadá den královny Gabriely Koukalové?

Jak vypadá den biatlonové hvězdy Gabriely Koukalové? • FOTO: sport PŘÍMO Z RAKOUSKA | Ve sprintu zlatá, ve stíhačce bronzová… A vždy na roztrhání. „Na to, kolik povinností má a pod jakým je tlakem, ale vše zvládá s bravurou,“ chválí trenér Zdeněk Vítek biatlonistku Gabrielu Koukalovou, která dnes ve vytrvalostním závodě na MS zaútočí na svou třetí individuální medaili. Jak v případě úspěchu nebo i bez něj vypadá v Hochfilzenu jejích čtyřiadvacet hodin?

čas: 08.00-10.00 Čas snídaně. Kdy na ni chodí Koukalová? Většinou jako poslední. Kdo je přitom první? „Veronika Vítková,“ tvrdí kuchařka Gabriela Fliegerová. Když na ni dojde, Koukalová sotva vstane, jde si na čtvrt hodiny zacvičit a na půl hodiny proběhnout. Po návratu absolvuje hygienu, sprchu… „Teď nedávno přišla i s takovým ručníkem na hlavě, měla to jako turban,“ žertuje tiskový mluvčí Tomáš Hermann. K snídani si česká hvězda vybírá mezi různými druhy kaší (jáhlová, rýžová, vločková), jogurty, do nichž si může přimíchat rozinky, oříšky, brusinky a k dispozici jsou i různé druhy pečiva, šunka, sýry či marmeláda. Hned na příborníku vedle ní září tuplák, který vyhrála ve sprintu. Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >>

čas: 10.00-12.30 Individuální příprava na blížící se závod. Zatímco muži absolvují dnes dopoledne trénink, Gabriela Koukalová a spol. se v tuto chvíli věnují osobnímu programu a přípravě, kam může patřit technická kontrola zbraně (čištění, rozebírání, kontrola řemenů, laufů, závěru) nebo i telefonáty domů či procházky kolem blízkého jezera. „Jsou tu rovněž dobré sněhové podmínky a sto padesát metrů odtud jsou tratě až do Hochfilzenu, kam se dá dojet i na lyžích. Když se třeba jely v neděli stíhačky, tak tu Tomáš Krupčík měl trénink,“ říká o výhodách okolí trenér Michael Málek. Kolem poledních hodin přichází čas na oběd… Koukalová však jí před závodem jen střídmě.





čas: 12.30-13.30 Odjezd z hotelu do areálu. Ten z penzionu v St. Ulrichu trvá pro Gabrielu Koukalovou zhruba dvacet minut. Zatímco Michal Krčmář nebo Michal Šlesingr si před svými závody i často zkouší lyže a jejich skluznost, Koukalová v tomto převážně věří servismanům. Pokud ale tentokrát ne, může se projet na dvou finálních párech, které od nich dostane. Po převlečení v moderních buňkách se sprchou a záchodem zamíří nakonec na nutnou prohlídku zbraně, nechá si označit lyže, se kterými pojede závod a zamíří na nástřel.





čas: 13.30-14.15 Odteď už se vše řídí oficiálním rozpisem. I Gabriela Koukalová musí dodržovat, že nástřel začíná hodinu před závodem a trvá 45 minut. Cílem je maximálně přizpůsobit a nastavit zbraň na aktuální klimatické podmínky a dostat se do určitého tempa. Za tu dobu se všechny závodnice prostřídají, obecně platí, že nejnižší startovní číslo začíná v týmu jako první a postupně se všichni točí.

čas: 14.15-14.55 720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO 360°: Střelba Gabriely Koukalové při tréninku • VIDEO Barbora Reichová (Sport) Nástřel končí a předzávodní nervozita graduje. Čím déle se ale nástup na start prodlužuje, tím je potřeba udržovat se stále v teple větší. Někdo se zachumlá do bund, jiný jde zpět do buněk a vyčkává na správný čas příchodu. Později při zlatém sprintu třeba přišla Koukalová deset minut před svým startem. „Na druhou stranu už ví, co má dělat. Zkontroluje si, zda má náboje v zásobnících, ale už ji nemasíruju. Jediné, co uděláme, je, že si bouchneme pěstí, plácnu ji přes zadek a popřeju hodně štěstí, to je takový náš rituál,“ směje se masérka Petra Sedláčková. Když pak vidí, že je Koukalová nervózní a že se na start bojí jít… „Tak to většinou znamená, že to dobře dopadne,“ usmívá se.





čas: 14.55-16.00 14:55:30 – V tolik hodin se startovním číslem 51 vyjede dnes do boje Gabriela Koukalová. „Sníh by se po celou dobu neměl měnit, navíc se v závěru uklidňuje vítr. Dát ji ale později, to by se už moc dlouho čekalo,“ vysvětlil nasazení Koukalové trenér Zdeněk Vítek, zatímco favoritky Laura Dahlmeierová, Marie Dorinová Habertová nebo Kaisa Mäkäräinenová jedou až po ní – v poslední skupině. Vytrvalostní závod, který jede 99 biatlonistek, by pak měl končit po 16. hodině.

Vše je odvislé od výsledku. V případě medailového úspěchu čeká Koukalovou na každou vteřinu radosti takřka minuta povinností. Po tradičním objetí v cíli s manželem Petrem proběhne mixzónou za biochemikem Emilem Bolkem nechat si odebrat laktát, převlékne se a dá první rozhovor pro ČT. Následuje květinové vyhlášení, týmové foto a pořadatelé už ji berou do mixzóny, kde mají přednost televize a rádia se zakoupenými právy. Poté Koukalová tradičně hodí kytku českým fanouškům, vyfotí se s nimi a jde na tiskovou konferenci. Po oficiální části, jež trvá zhruba sedm minut, jsou na řadě individuální dotazy. Mezitím pořadatelé často českou biatlonistku odvedou i na oficiální focení pro IBU, a ta se za novináři vrací o pár minut později k dokončení rozhovoru už v doprovodu dopingového komisaře. Hned jak interview dokončí, míří na dopingovou kontrolu. „Během celého procesu ale musí dodržovat pitný režim a pít ze svého bidonu. Nesmí pít nic jiného, nebo jen to, co je zavřené v rámci tiskové konference,“ říká Hermann o aktuálních obavách z možného přisypání zakázaných látek. Teprve poté se opět sejde s manželem Petrem a jde se vyjet na půl hodiny na lyžích, čímž vyplaví kyselinu mléčnou. V případě, že Češka dojíždí mimo medaile, náročný program s médii se ztenčuje a může dřív odjet na ubytování.

čas: 18.15-20.00 Pokud ale Koukalová bere medaili, což zatím v obou individuálních startech na MS splnila, tak se po návratu z vyjetí převlékne a aniž by se přesunula na ubytování do St. Ulrichu, jede do kilometr vzdáleného centra Hochfilzenu na slavnostní vyhlášení a převzetí medailí. Že ji i zde může mnohé zaskočit, bylo vidět při nedělním otevírání šampusu, kdy jí musela pomoci Laura Dahlmeierová. „Přiznávám, já jsem to v životě nedělala. Na tyhle věci mám specialisty v týmu nebo manžela,“ smála se Koukalová po stíhacím závodě a tým kolem ní musel kvůli dodržení režimu odmítnout i slavnostní pozvání do Tyrolského domu. Místo toho následuje návrat do místa ubytování.

čas: 20.00-20.45 Čas na večeři, vždyť v případě úspěšného odpoledne stihla Koukalová pojíst jen pár energetických tyčinek nebo drobností v závodnickém Family Clubu na stadionu. A tak přichází čas opět na jídlo připravené Gabrielou Fliegerovou. Jídelníček se v této fázi dne skládá hlavně z kuřecího masa, ryb, kuskusu, těstovin nebo rýže. „V pondělí byla třeba k večeři svíčková s kuskusem, v úterý jsou zase těstoviny se špenátem a žampiony,“ prozradila Fliegerová menu před dnešním závodem. K pití si Koukalová často dává ředěný džus, pokud ještě chuť přetrvává, je prostor pro kávu či něco sladkého. „Tím, že je bydlení formou apartmánu a každý z nich má svou kuchyni, si mohou sportovci vzít jídlo tam,“ říká Hermann. Koukalová je jednou z mála, jež má třípokojový apartmán pro sebe.

čas: 20.45-22.00 Regenerace. I když, jak kde… Zatímco u masérky Petry Sedláčkové dochází k lehkému uvolnění, k fyzioterapeutovi Romanu Karpíškovi chodí horší případy. „Karpich je lamač těl. Ty jeho hmaty fakt bolí,“ třese se vždy Koukalová, ale ví, že i ona k němu občas musí. Například kvůli zablokovanému krku. A právě u jeho masážního stolu v jednom z apartmánových obýváků (časy návštěv se píšou na papír na dveřích) dochází k týmovým poradám. Nebo trenéři každého individuálně obejdou. „Týkají se druhého dne, jaké jsou tréninky, mediální povinnosti nebo kdy odjíždějí auta do areálu. Závody a výsledky se rozebírají s každým individuálně,“ tvrdí Hermann.