Skvělá Koukalová na MS v biatlonu vybojovala stříbro na 15 km

Jedna chyba, pak už fantastický výkon s čistou střelbou a nakonec dlouhé čekání v cíli na selhání soupeřek, to byl ve zkratce závod Gabriely Koukalové. Laura Dahlmeierová ovšem druhou chybu na střelnici nepřidala a díky skvělému běhu se v cíli radovala z celkem pátého titulu mistryně světa. Koukalová má už z MS celkově šest cenných kovů.

Další z Češek Veronika Vítková zapsala pět trestných minut a skončila padesátá, Lucie Charvátová nasbírala dokonce osm minel a v cíli byla 82.

Stříbro bolelo! Na tenhle závod bych si nevsadila, řekla Koukalová - čtěte ZDE »

"Bylo to těžší než jindy, když se daří a střílí se hned od první položky čistě. Na té trati to pak jede lépe. Já neměla dnes svůj běžecký den, musela jsem hodně bojovat, bolelo to dneska možná víc než ty minulé závody," hodnotila pro Českou televizi Koukalová.

Byla ale ráda, že i přes chybu na první položce dokázala potom střílet už čistě. "Takže minuta navíc je nakonec dobrý," prohlásila.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 41:30,1 (1 trest. minuta),

2. Koukalová (ČR) -24,7 (1),

3. Runggaldierová (It.) -1:45,6 (0),

4. Laukkanenová (Fin.) -1:56,8 (1),

5. Avvakumovová (Korea) -2:03,6 (0),

6. Dunkleeová (USA) -2:06,8 (2),

7. Hammerschmidtová -2:27,5 (2),

8. Hinzová (obě Něm.) -2:45,5 (2),

9. Džimová -2:46,1 (2),

10. Pidhrušná (obě Ukr.) -2:54,6 (2),

...23. Puskarčíková -3:59,4 (2), 50. Vítková -6:01,7 (5), 82. Charvátová (všechny ČR) -9:03,6 (8).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů):

1. Dahlmeierová 843, 2. Koukalová 814, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 728, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 675, 5. Wiererová (It.) 542, 6. Chevalierová (Fr.) 474, ...9. Puskarčíková 455, 23. Vítková 249, 51. Charvátová 77, 85. Davidová (ČR) 13.

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE »