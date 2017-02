Stříbro bolelo! Na tenhle závod bych si nevsadila, řekla Koukalová

Tohle grupetto září všemi medailovými barvami! Biatlonistka Gabriela Koukalová na mistrovství světa v Hochfilzenu doplnila sbírku o stříbro z vytrvalostního závodu, v němž se jí dosud v sezoně vůbec nedařilo. Navíc hned na první střelbě nabrala trestnou minutu, pak ale střílela přesně. „Asi nejcennější je to v tom, že to Gábině chybělo do sbírky, aby měla všechny tři,“ usmíval se reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

Zlato ze sprintu, bronz ze stíhačky a stříbro z vytrvalostního závodu. To je bilance Gabriely Koukalové na mistrovství světa.

„Bylo to těžší než jindy, kdy se závod daří a střílí se ze začátku čistě, na trati to jede líp,“ řekla Koukalová pro Českou televizi. „Dneska jsme musela hrozně bojovat. Ani jsem neměla svůj běžecký den. Bolelo to víc než závody v úvodu. Jsem hrozně spokojená, že se mi podařilo soustředit na následující položky. Jedna minuta, jsem s tím spokojená.“

Koukalová sice ve vytrvalostním závodě získala stříbro už na MS 2015 v Kontiolahti, v této sezoně se jí ale na patnáctikilometrové trati se čtyřmi střelbami zatím příliš nedařilo. V Östersundu skončila sedmnáctá a v Anterselvě čtyřiadvacátá. I proto před závodem přiznávala obavy.

„Tenhle závod je asi ten poslední, na který bych sázela, že bych mohla vyhrát medaili. Jsem moc ráda, že to takhle vyšlo,“ radovala se Koukalová.

V minulých vytrvalostních závodech se světové šampionce ve sprintu nedařilo střelecky, v Östersundu se odstřelila sedmi nepřesnými ránami, v Anterselvě pálila mimo šestkrát. Tentokrát netrefila jen jedinou ránu při první položce vleže a pak už jen čistila terče.

„Ona si to udělala od začátku zajímavé, aby neměla nervy do poslední položky,“ smál se trenér ženského týmu Zdeněk Vítek. „Jednu chybu si dovolila, stála jí zlato. Gábina si zkompletovala svoji sbírkou od zlaté po bronzovou, opět podala famozní výkon.“

Koukalová pokračuje v souboji o královnu šampionátu s Němkou Laurou Dahlmeierovou, která ji porazila o 24,7 sekundy a celkem má už tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.

„Závod s hromadným startem bude ještě zajímavý. Jsou tady závodnice, které dokážou střílet dobře, a když se jede kontaktní závod, je to něco jiného,“ říká Rybář. „Každopádně ty medaile obě mají a dneska to byl opravdu souboj Laury a Gábiny. A je to hezký, když je tam česká závodnice a bojuje o kov nejvyšší.“

