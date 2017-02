Koukalová dřela pro manžela. Chci si tě ještě užít, řekla po puse v cíli

Závodnicím ztěžovaly výkon skoro jarní podmínky a jedenáctistupňové teplo. "Mně bylo vedro, jen jak jsem jí fandil. Trpěl jsem s ní," řekl bývalý badmintonista. Během závodu šel na trať k servismanům, podávajícím pití. "Vzala si snad jen jednou. Doufal jsem, že si vezme víckrát, ale je velká holka. Asi jí to vyhovovalo," řekl.

Před startem viděl, že je jeho žena vystresovaná. "Říkala: To nepůjde, nestřílí mi to v těchhle závodech a všechno je špatně," láteřila Koukalová. Manžela i okolí tím ale uklidnila, protože pak většinou podá velký výkon. "To bylo v pořádku. Kdyby říkala, že všechno je v pohodě, bylo by to divný," uvedl Koukal.

Koukalové slíbil, že ji jako v předešlých závodech obejme v cíli. "Když budeš mít medaili, tak počkám, jinak odjíždím," řekl a Koukalová mu odvětila, že další cenný kov zkusí přivézt. "Já si tě chci ještě chvilku užít," řekla mu. Koukal tak vyrazí na sobotní závod na 30 km na Jizerské padesátce později a v neděli se na MS vrátí.

Po třech individuálních závodech má Koukalová tři medaile - zlato, stříbro i bronz. "Má splněno napotřetí. Je to krásný. Radost je veliká," zářil Koukal a zároveň se svoji ženu snažil co nejrychleji odvést na regeneraci, protože byla po závodě nesmírně unavená.

