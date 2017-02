Vyřízená Koukalová jela do komatu, manžel ukázal varovné tričko

Vytrvalostní závod avysál Koukalové hodně sil. V cíly ji trápily křeče v nohou, vítězné Dahlmeierové zase klesl krevní tlak. "Je fakt unavená, klesají jí víčka," omlouval svoji ženu Petr Koukal, když biatlonistka odcházela z tiskové konference.

Ten na svou milou tradičně čekal v cílové rovince, aby ji po dalším skvělém úspěchu odměnil objetím a pusou. "Má splněno napotřetí. Je to krásný. Radost je veliká," zářil Koukal a zároveň se svoji ženu snažil co nejrychleji odvelet na regeneraci, protože byla po závodě nesmírně unavená.

Koukalová dřela pro manžela. Chci si tě ještě užít, řekla po puse v cíli - čtěte ZDE »

Závodnicím totiž ztěžovaly výkon skoro jarní podmínky a jedenáctistupňové teplo. "Mně bylo vedro, jen jak jsem jí fandil. Trpěl jsem s ní," konstatoval bývalý badmintonista.

Pozornost poutal i svým trikem, ve kterém povzbuzoval svou ženu. "Be careful, I'm his wife," neboli "Buď opatrný, já jsem jeho žena," zněl nápis na jeho prsou u fotky, kde měl vyobrazenou českou biatlonistku se svou závodní zbraní.

Důležité ale bylo dění na trati, kde se Koukalové opět nesmírně dařilo. Byť na pokraji vyčerpání, zvládla trať naprosto skvěle a s jednou chybou na střelnici si dojela pro svou třetí medaili na mistrovství.

"Tady se člověk nešetří, každý závod je nová šance a musíte jet do plných v každém z nich. Prostě tam nechat veškeré síly a já vždy jedu úplně do komatu. Jsem ráda, že jsou teď alespoň dny odpočinku, protože si neumím představit, že bychom tu závodily tři dny po sobě jako jinde," přiznala sedmadvacetiletá biatlonistka.

Síly jí nejvíc vzalo právě velké vedro. "Nebylo to vůbec jednoduché – bylo velké horko. Jsem ráda, že až do téhle chvíle závody nebyly v sezoně tak náročné jako teď, protože to teplo poměrně dost vyčerpává, ztrácíte vteřinky, musíte víckrát pít a víc se potíte. Je to opravdu těžké," dodala po závodě.

Koukalová má před sebou v Hochfilzenu ještě dva závody - páteční štafetu a závěrečný závod s hromadným startem, který je na programu v neděli.

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE »