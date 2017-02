Štafeta biatlonistek: Místo Charvátové Jislová, finišmanka Koukalová

Loni jela Jislová premiérově týmový závod mezi seniorkami na MS v Oslu, vstoje třikrát dobíjela a předávala osmnáctá s minutovým odstupem za čelem. Před rokem nahradila na prvním úseku nemocnou Puskarčíkovou, tentokrát dostala přednost před Lucií Charvátovou, která se potýká se střeleckou nevyrovnaností.

"Rozhodování nebylo jednoduché, protože Jessica dlouho nezávodila, asi čtrnáct dnů. Ale vsadili jsem na její větší jistotu při střelbě vleže v porovnání s Lucií," vysvětlil trenér žen Zdeněk Vítek.

Charvátová docela slušně střílela na MS ve sprintu i ve stíhačce, ale ve vytrvalostním závodu pak udělala osm chyb. "Věřím, že Jess svůj úsek zvládne. Ležku střílí rychle, jistě a vstoje už také získala na větší jistotě," řekl Vítek.

Chvilku trenéři uvažovali také o povolání nadějné Markéty Davidové. Varianta s dvojnásobnou evropskou juniorskou mistryni padla po stíhačce. "Kdy to vypadalo, že to bude dobrý s holkama, co tady jsou. A čtvrtá holka na tom tady zase není tak špatně, abychom Markétu museli povolávat za cenu komplikací," řekl Vítek.

Puskarčíková a Vítková budou mít po Jislové za úkol přiblížit českou štafetu co nejblíže špičce nebo ji vepředu udržet. "Je potřeba zapomenout na vše, co se tu dosud odehrálo. Věřím, že obě ukáží ze sebe to nejlepší, mají dostatek zkušeností," řekl kouč.

Finišovat bude držitelka zlata ze sprintu, stříbra z vytrvalostního závodu a bronzu ze stíhačky Koukalová. "Uvidíme, jakou roli děvčata Gábině přisoudí. Zdali bude bojovat o krásný výsledek, nebo zachraňovat, co se dá," řekl Vítek.

Na olympiádě v Soči byly biatlonistky ve štafetě čtvrté, na MS 2015 v Kontiolahti osmé a loni v Oslu šesté, jelikož Charvátová na svém úseku musela na tři trestná kola.

Výsledek do šestého místa je pro trenéry vždy prvotním měřítkem úspěchu. "Seriózně, nevím, co od toho očekávat. Štafeta je vždycky otevřená. Bude to hodně vyrovnané, protože v Hochfilzenu to bývá vždycky vyrovnané, ale přímo o té naší výsledkově těžko říct," dumal Vítek.

Češky v roce 2015 vyhrály třikrát štafetu ve Světovém poháru a získaly glóbus. První projely cílem rovněž loni v americkém Presque Isle. V této sezoně skončily čtvrté v Pokljuce, kde jela Charvátová dvě trestná kola, a šesté v Ruhpoldingu, kde musela na kolo Davidová. V Anterselvě nenastoupila Koukalová a Češky byly až 16.

Favoritkami štafety jsou Němky a Francouzky, ale počítat se musí i s Ukrajinkami, Italkami či Ruskami. Titul obhajují Norky.

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2007, Hochfilzen - čtěte ZDE »