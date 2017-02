Český servisman v americkém týmu: Beru to tak, že máme dvě medaile

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Jaký to paradox, lyže připravené českým servismanem obraly Česko o zlato. Respektive Ondřeje Moravce, kterého ve čtvrtečním vytrvalostním závodě předčil o pouhých 3,3 vteřiny v dramatickém finiši Američan Lowell Bailey. „Bylo to ale na infarkt,“ smál se Petr Garabík, bývalý český reprezentant ve službách zámořské reprezentace.

Jaké to tedy je porazit Čechy?

„Ono je mi jedno, že jsme porazili Čechy, ale že jsme porazili všechny. Kdybychom urvali medaili, tak by nám to asi stačilo, ale zlato to je taková třešnička. Nicméně Lowell si to zasloužil.“

S Ondrou Moravcem to ale bylo hezky napínavé, že?

„To ano, ale beru to tak, že Češi teď mají dvě medaile. Stříbro a zlato.“

Poslední kolo jste prožíval tedy jak?

„No, ono nejen poslední kolo. I poslední střelbu, to bylo na infarkt. A když hlásili, že tamhle má ještě tři vteřiny a na kopci tady už byli stejně, tak jsem říkal, že teď už mu můžou pomoci jedině lyže. A naštěstí pomohly.“

Vy jste stál kde?

„Na jednom z těch kopců. To bylo tak kilák do cíle, tehdy ještě Lowell vedl o 2,5 vteřin. Ale tady vzadu už jen o desetinu.“

Nakonec to ale je ustál a ještě zabral…

„Ano. Je to odměna pro všechny tyhle všechny lidi tady. Pro celou tu skupinu, za těch deset let. Paráda.“

Co vám pak říkali i Češi?

„No, že mi gratulují. A já jim samozřejmě blahopřál stříbru.“

Je to pro vás jistě pikantní i v tom, že s Ondrou Moravcem jste ještě působil v nároďáku, že?

„Ano. S Bouškem třeba taky. Říkám ale, kdyby Lowell dal jednu ránu mimo, tak by medaile nebyla. Ale jsem rád, že to konečně dotáhl do konce. Byl tady šestý, čtvrtý a bylo to blízko. Ve středu si Susan (Dunkleeová) taky poslední položkou odstřelila medaili. A už jsme měli na to docela smůlu. Šestá místa jsou dobrý, ale chtěli jsme medaili. Takže teď už máme vystaráno.“

Lowell Bailey navíc vypadá jako velký sympaťák…

„Hlavně vloni chtěl skončit, tak jsme mu říkali, že v žádném případě, že ho potřebujeme dva roky do olympiády, ať neblázní. A tím, že se oženil, má miminko, které je tu třeba teď s ním, tak se zklidnil a tuhle sezonu jezdí nejlepší výsledky.“

Jak tedy Američané umí slavit?

„Tak my je to učíme docela dobře, ale myslím, že Lowell třeba ještě slavit nemůže. My mu ale pomůžeme.“

