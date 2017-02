Vyždímaná Koukalová: Mrzí mě to, už nebyly síly. Češky nepodržely lyže

Česká štafeta útočila na první medaili z mistrovství světa od roku 1993, závěr vypadal nadějně, před Koukalovou se ale v posledních set metrech dostaly Ukrajinka Pidrušná a Francouzka Dorinová Habertová. Koukalová na jejich útok už nereagovala.

„Musím říct, že prostě už nebyly síly na poslední zrychlený úsek. Já s finišy mám vždycky problém, proto jsem se snažila udržet aspoň na trati. Lyže mě dneska vůbec nepodržely. Měla jsem pocit, že oproti ostatním ztrácím na dojezdech pod kopci,“ hodnotila Koukalová. „Není to jenom o těch lyžích, ani síly už nestačily. V závodech, kde člověk potřebuje podržet, jsou lyže důležité. Dnes se to bohužel nesešlo, dělala jsem, co jsem mohla…“

Česká štafeta zažila dobrodružný závod, v němž se však stále držela ve hře. Jessica Jislová na prvním úseku zazářila bezchybnou střelbou, a ani běžecky příliš neztratila.

„Jessica splnila svůj úkol na jedničku, nedobíjela, to byl základ, my jsme nechtěli jít na trestné kolo. Přivezla to v kontaktu, který jsme čekali,“ chválil šéftrenér Ondřej Rybář.

Eva Puskarčíková na druhém úseku nejdřív šetřila síly, dvakrát dobíjela, ale v závěru práskla do koní a předávala na pátém místě.

„Eva si to hlídala, jela rychle poslední kolo,“ řekl trenér ženského týmu Zdeněk Vítek.

Vítková jela rychle ve stopě, celkem ale musela čtyřikrát dobíjet a na obou střelnicích kvůli tomu strávila téměř 50 sekund. „Verča valila od začátku, snažila se něco sjet. Velice slušný výkon,“ hodnotil Vítek.

Koukalová přebírala finiš se ztrátou 28,9 sekundy na vedoucí Němku Dahlmeierovou, skvělým výkonem s čistým účtem na střelnici ale po poslední střelbě posunula český tým na druhé místo jen 5,4 sekundy za Dahlmeierovou. Za zády si ale vezla vláček soupeřek, který ji těsně před cílem převálcoval.

„Je tam trošku zklamání, protože dneska to bylo velice dobře rozjeté. Myslím si, že nám trošku lyže dneska nejely, jak by měly jet,“ připustil Vítek. „Gábina měla náskok, ale, bohužel, docukly jí z kopečka a pak už se za ní vezly. Servis do dnešního dne musím pochválit. Dneska, bohužel, nám to chybělo, abychom se dostali někam výš.“

Koukalová ve třech individuálních závodech slavila medaile, o další bojovala do posledních chvíl.

„Byl to opravdu kousek, ale to je sport. Někdy tam hrajou roli setiny vteřiny. Mrzí mě, že jsem nebyla schopná holky líp podržet,“ litovala Koukalová.

