V lyžích nebyl rozdíl, říkal po štafetě biatlonistek trenér Rybář. Brambora mrzela

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Když vyjížděla Gabriela Koukalová z poslední položky jako druhá a měla pět vteřin náskok na Marii Dorinovou Habertovou a Olenu Pidhrušnou, instruoval do vysílačky, aby si je nepustila k tělu. Jenže to nevyšlo a česká ženská štafeta po dramatickém závěru nakonec dojela čtvrtá. „Něco tam prostě chybělo,“ konstatoval tak šéftrenér Ondřej Rybář.

Jaké je tedy toto umístění, hořkosladké?

„Čtvrté místo je pěkné. To finále vypadalo hezky, Gabča odjela ze střelnice a měla tam tři vteřiny náskok. Bylo jasné, že to nebude lehké, protože ta jména za ní nebyla slabá. Ať už Dorinová nebo Pidhrušná, která ty finiše umí. Byla tam ještě Wiererová, která to neuvisela.“

Takže?

„Trošku mě to mrzí, protože Gabča i v zatáčce dole pořád bojovala. Snažila si je nepustit k sobě, jenže ji dojely. Zlomový okamžik byl ve sjezdu do tunelů, kde jí obě dvě objely. To trošku sebere vítr z plachet, když se pořád snaží je udržet. Je to čtvrtý místo, bylo to o kousek.“

Jak byste tedy úseky hodnotil?

„Jessica si splnila na jedničku to, co měla. Nedobíjela ani jednou, držela tam kontakt, který jsme potřebovali. U každé bychom asi našli trošku. Evička ze začátku běžecky úplně nejela, co bychom si představovali, ale finiš měla dobrý. Verča v posledním kole toho měla plný zuby a vždy zbytečné dvě dobíjení. A Gabča už líp střílet nemohla. Šla nuly na pět, ale bohužel. Něco tam chybělo a byl to kousek. Můžeme si říkat, co to je. Jestli dobíjení, nebo nějaký jiný detail. Ale prostě jsme čtvrtí.“

Před závodem byste přesto toto umístění bral?

„Všema deseti asi ne. Ženská štafeta má velkou sílu, a když tam to trestné kolo nebylo, tak bylo pódium strašně blízko. Věřili, že Jess na kolo nepůjde. Možná je jen škoda, že se změnilo to počasí. V těchto podmínkách totiž nebyl velký rozdíl v lyžích. Jezdilo nám to tu dobře, ale teď jste viděli, že ve sjezdech to bylo strašně podobný.“

