Čeští biatlonisté hořeli ve střelbě. Je to na pokutu, smutnil Krupčík

Čtyři medaile jsou doma, ale tohle nevyšlo! Šance mužské štafety se začaly hroutit už na prvním úseku. Tomáš Krupčík na položce ve stoje hned čtyřikrát minul a musel na trestné kolo. „Stojku jsem nezvládl, je to na pokutu,“ litoval Krupčík, který předával až jednadvacátý se ztrátou minuty a půl, pro Českou televizi.

Krupčík se přes chyby dál snažil pálit v rychlém rytmu, ale terče stále odolávaly a ztráta narůstala. „Jednoduše jsem tam přijel příliš zatížený. Po ležce jsem měl drobné manko a snažil jsem se tu skupinu přede mnou dojet. Jel jsem možná trošku přes své možnosti a tím pádem jsem to na té stojce nezvládl. Přijel jsem tam udýchaný a těžko se to teď zpětně hodnotí. Bylo to celé špatně…“ „Pokutovat ho asi nebudeme, ale trochu to s ním rozebereme,“ reagoval trenér mužského týmu Michael Málek.

„Když se mu nepovedla první rána, tak měl zareagovat a trošku s tím něco udělat. Bohužel dal čtyři chyby ve stojce, to je straně moc. Sice dostřelil všechny tři… Než předal, nabral ztrátu přes půl minuty.“

Z jednadvacátého místa to měl na druhém úseku Ondřej Moravec složité. „Když tyhle závody člověk nejede v první skupině, tak se strašně těžko vyvíjí tempo, aby člověk neztrácel,“ povzdechl si druhý v pořadí Ondřej Moravec. „Byl to těžký závod, bolelo to nejvíc z týdne. Začátek byl, jaký byl, já jsem tomu taky nepřidal. S mým výkonem nejsem úplně spokojený.“

Třetí v pořadí Michal Šlesingr se pral s rozbořenou tratí ale posunul český tým aspoň na desáté místo. To pak definitivně vybojoval finišman Michal Krčmář v boji proti Švédovi Fredriku Lindströmovi.

„Určitě to není úspěch, nikdo z nás nedokázal dát nulu na pět, což je do nebe volající. Mé poslední kolo je jedno z pozitiv na mém výkonu. Možná jediné pozitivum,“ hodnotil Krčmář, který však zdůraznil, že Krupčíkovi ostatní členové štafety ni nevyčítají.

„To se snad ani nikdy nestalo, že bychom někomu něco vyčítali, to se stane. Stává se to jiným, Johannes (Bö) šel kolo ve smíšence. Proto ten biatlon všichni sledují a mají ho rádi, vinu za to Tomášovi dávat nebudeme.“

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):



Muži - štafeta 4x7,5 km:

1. Rusko (Volkov, Cvetkov, Babikov, Šipulin) 1:14:15,0 (0 tr. okruhů + 3 dobíjení),

2. Francie (Beatrix, Fillon Maillet, Desthieux, M. Fourcade) -5,8 (0+4),

3. Rakousko (Mesotitsch, Eberhard, Eder, Landertinger) -20,1 (0+10),

4. Německo -29,6 (0+8),

5. Itálie -1:30,8 (0+5),

6. Ukrajina -1:41,3 (0+10),

7. USA -1:50,5 (0+8),

8. Norsko -2:22,3 (1+8),

9. Bulharsko -2:50,3 (1+7),

10. ČR (T. Krupčík, Moravec, Šlesingr, Krčmář) -3:10,0 (1+15).