Boj o zlato! Co v souboji Koukalová vs. Dahlmeierová v neděli rozhodne?

Laura Dahlmeierová a Gabriela Koukalová patří k největším hvězdám biatlonového šampionátu • FOTO: profimedia.cz PŘÍMO Z RAKOUSKA | Mistrovství světa se zvrhlo v jejich řež. Jedna má pět medailí, druhá tři – a dnes vlétnou do bitvy o tu poslední zlatou! „Je to mezi nimi velmi zajímavé,“ říká šéftrenér Ondřej Rybář o střetu Laury Dahlmeierové a Gabriely Koukalové, která bude dnes vrcholit v závodě s hromadným startem (ONLINE 11:30 na iSport.cz). Obě se v mnohém liší: v technice běhu, v životním stylu či úspěších. Pokaždé je to ale mezi nimi boj o vteřiny… Na trati se vzájemně ničí, až se o ně v cíli pokoušejí mrákoty, nepřátelé ale nejsou. Naopak, když Gabriela Koukalová nemůže otevřít na ceremoniálu šampus, Laura Dahlmeierová jí pomůže, ťukne si s ní a ta zase o ní řekne: „Už teď je ikonou našeho sportu, obdivuju ji.“ Jejich střet dnes na MS vrcholí v závodě s hromadným startem. V duelu protikladů… ale obou úspěšných.

Odlišná technika běhu Kaise Mäkäräinenové říkají kvůli jejímu frekvenčnímu běhu Duracell, Darja Domračevová jako by svou jízdou zase splývala s tratí…Jak ale jezdí Laura Dahlmeierová? „Ta se projevem od ostatních holek liší. Je to takový klučičí dynamický styl,“ všímá si Rybář. Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE >> Jako by Němka do kopců skákala, její schopnosti zvyšovat tempo v posledních kolech ani Koukalová nestačí. A to i navzdory tomu, že spadla s váhou k šedesáti kilogramům a naučila se v technice jízdy méně namáhat záda. „Gábi má stále rezervy, víme o nich, ale už letos na nich trochu zamakala a ten její styl je líbivější,“ tvrdí Rybář.

Odlišné povahy Dělat se nová verze evoluce, možná by vypadala: Gabriela Koukalová – člověk společenský. Laura Dahlmeierová – člověk introvertní. „Já ji ani pořádně neznám. Někdy ji potkáte a ani neodpoví na pozdrav, jindy zase rozdává úsměvy… Spíše to beru tak, že jak Gábina prochází těmi svými příhodami, je pro média zajímavější,“ ví Rybář. Naopak Němka ráda vyrazí do hor, v létě atakovala šestitisícovky v Nepálu. Její otec Andreas pracuje v horské službě v Ga-Pa, kam mu chodila i dcera pomáhat. Je to rozdíl oproti umělecky založené Koukalové. „Ona je spíše bohémek, který některé věci přestává řešit. Tím ale zvládne hodit věci za hlavu a získává příhody, kdy nikdy nevíte, co od ní čekat.“

Odlišné zdraví Zatímco Laura Dahlmeierová vloni vynechala ze zdravotních důvodů tři díly SP a letos vzdala dva závody v Oberhofu, na MS po vytrvalostním závodě i štafetě žen v cíli málem zkolabovala – Češka je v tomto větší držák. „Nemyslím, že by ale o ten glóbus nestála, jen věděla, že dva závody se ke konci škrtají, takže si to mohla dovolit. Její taktika byla jasná, připravit se na MS. A to jí vyšlo,“ míní Rybář. Avšak nečitelné zdraví drobné Němky bude vždy vnucovat otázku: Vydrží fit až do úplného konce sezony? Po mistrovství světa jsou totiž na programu ještě další tři podniky SP.