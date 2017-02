Jelo se mi úplně strašidelně, litoval pokažené štafety Krčmář

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Tohle nebyl finiš, jaký si představoval. Místo boje o elitní šestku si kvůli předchozím zaváháním a trestnému kolečku Tomáše Krupčíka zabojoval maximálně o desáté místo. „Určitě to není úspěch. Nikdo z nás, tuším, nedokázal dát nulu za pět, což je do nebe volající,“ zlobil se Michal Krčmář. A spíše než zítřejší útok v závodě s hromadným startem vyhlíží, na jaké limity ho až pustí zdraví.

Jak moc tedy to trestné kolo zhatilo všechny vaše plány?

„Trestný okruh hatí plány v každém závodě a v tomhle se to potvrdilo. My jsme věděli, že pokud chceme myslet na vyšší umístění, tak na něj nesmíme. Žádné překvapení, že trestné kolo zhatí šanci na pěkný výsledek.“

Co řeknete tedy Tomáši Krupčíkovi?

„Ne, tak vyčítat mu to nebudeme. To se snad ani nikdy nestalo, že bychom někomu něco vyčítali, to se stane, stává se to jiným, Johannes Bö šel kolo zase ve smíšence. Proto ten biatlon všichni sledují a mají ho rádi, protože i tohle k němu patří. Vinu za to Tomášovi dávat nebudeme.“

Bylo pro vás pak těžké se nahecovat už do ztraceného závodu?

„Budu upřímný, nepovedlo se mi to. Ten rozjezd mě srazil a těžko jsem hledal motivaci. Moc dobře vím, že je to špatně a nemělo by se mi to stávat, ale prostě se stalo. Možná se na tom podepsal i zdravotní stav. Poslední tři dny si přeju, abych se ráno probudil a byl schopný něco dělat, takže bohužel jsem se nedokázal na poslední úsek namotivovat.“

Máte tedy dál problémy s plnými dutinami?

„Asi to slyšíte i na tom hlase. Ráno jsem si myslel, že to není špatné, ale jak jsem zrychlil, tak to nešlo. Nevím proč, nešlo mi jet rychle. Poslední kola jsou spíše o hlavě a tam já za každého stavu budu dělat maximum, ale v těch prvních dvou kolech, to moc nešlo.“

Jaké tedy máte nyní ambice do nedělního závodu s hromadným startem?

„Po tomhle dni tam jdu absolutně bez ambic, protože se mi jelo úplně strašidelně. A nebýt souboje v posledním kole, tak nevím. Takhle špatně se mi ještě letos nejelo.“

