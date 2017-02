Centimetr od medaile! Už toho bylo přespříliš, mrzelo Koukalovou

„Mrzí mě to moc, protože se mi zdá, že jsem se v průběhu závodu chytala na základě střelby. V posledním kole to bylo přespříliš, nebyla jsem schopná se zkoncentrovat. Jedna chyba mě stála medaili,“ povzdechla si Koukalová pro Českou televizi.

Koukalovou v posledním závodě na šampionátu dlouho držely rychlý běh a perfektní střelba. Jedinou chybu udělala čtvrtou ránou na poslední položce ve stoje a přišla tak o kontakt s Němkou Dahlmeierovou a Američankou Dunkleeovou, které střílely rychleji než ona a navíc bezchybně.

Trenér Zdeněk Vítek ukazuje, kam mířila Koukalová při poslední střelbě na MS







„Krásné rány, bohužel čtvrtá z toho vypadla dolů, byla zhruba centimetr, škoda té jedné rány,“ litoval trenér ženského týmu Zdeněk Vítek.

„Čtvrtá rána byla možná reakce na odjezd Dunkleeová, tak Laury. Koncentrace možná trošku chyběla. Myslím, že ji Dunkleeová překvapila, jak to odstřílela,“ hodnotil reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

Koukalová má i tak za sebou nejúspěšnější šampionát v kariéře. Vyhrála sprint, ve stíhačce získala bronz a ve vytrvalostním závodě stříbro. V závodě s masovým startem ji necelé čtyři sekundy dělily od bronzové Finky Mäkäräinenové, která se před ni dostala v závěrečném stoupání.

„Bohužel, Kaisa jí v kopci cukla. Gabča chtěla reagovat, ale kolikrát závod tahala, síly chyběly,“ řekl Rybář. „Gábina tady předvedla fantastické výkony. Nemá se za co stydět. My jsme moc rádi, že dělala radost fanouškům. Ale dneska to čtvrté místo mrzí, protože si to oddřela. Lyže jí jely výborně.“

Koukalová přiznala, že na ni v závěru šampionátu dolehla únava.

„Neskutečně se to nakupilo. Já už jsem si před závodem neuměla představit, že dneska mám jet rychle,“ řekla Koukalová, která však z Hochfilzenu pojede spokojená. „Skvělý... Tři medaile jsou mnohem lepší, než jsme si plánovali před začátkem šampionátu,“ zhodnotila své představení.