Známky biatlonistů za MS: Medailisté na jedničku, Vítková za čtyři

Co se nepovedlo: Hlavně ty poslední rány prvních závodů. Nebýt závěrečné chyby ve sprintu, bral by další medaili, stejně jako ve stíhacím závodě, kdy pro změnu též minul na své oblíbené stojce. Závěrečný masák už odjel bez fyzických sil.

Michal Krčmář - známka Sportu: 2-

Michal Krčmář přiváží českou smíšenou štafetu na sedmém místě na MS • Foto Barbora Reichová (Sport)

Věk: 26 let

Výsledky: 7. ve smíšené štafetě, 61. ve sprintu, 6. ve vytrvalostním závodě, 10. ve štafetě mužů, 22. v závodě s hromadným startem

Úspěšnost střelby: 84,4 % (65 tref z 77 ran) – vleže 81,5 % (31 ze 38), vestoje 87,1 % (34 ze 39)

Co se povedlo: Čistou palbou ve vytrvalostním závodě se dostal v cíli do elitní šestky a zároveň solidně absolvoval obě štafety. Potvrdil roli stabilního člena mužského týmu s přesahem a ambicemi do dalších let...

Co se nepovedlo: ...ale nic navíc v tom zase během MS nebylo. Po střelecky zpackaném sprintu (čtyři chyby) se nedostal ani do stíhacího závodu a v závěrečných dnech se potýkal s lehkými zdravotními trably. Oproti výkonům v sezoně byly jeho výsledky mírně za očekáváním.