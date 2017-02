Kouč Rybář o Koukalové: Gábina neumí závod vypustit, potřebuje pauzu

Jedno zlato, dvě stříbra, jeden bron bronz… a k tomu řada dalších umístění, kterými stupně vítězů atakovali. „Musíme však zůstat nohama na zemi, už tahle bilance je úžasná. Nemyslím, že by s ní někdo počítal,“ přiznal šéftrenér Ondřej Rybář. Právě i na základě výsledků nejen na stupních vítězů bylo MS v Hochfilzenu pro české biatlonisty tím nejúspěšnějším v historii.

Bylo o to pikantnější, že tažení veleli stejně jako před dvěma lety opět Koukalová a Moravec?

„Ano, je to taková paralela, jen v obráceném gardu. Tam to bylo Ondra, Gábina a tady zase Gábina a Ondra. Oba byli na mistrovství světa v parádní formě a myslím, že je pro nás strašně dobře, že i mužská kategorie ukázala, že i tam jsme schopni si na tu medaili sáhnout.“

Speciální příloha: Vše o MS v biatlonu 2017, Hochfilzen - čtěte ZDE »

Na druhou stranu bylo zase několik čtvrtých a pátých míst. Jak tohle mrzí?„Dělali jsme si legraci, že to byl čas, kdy zašlo sluníčko a to nám nepřálo. Ta brambora ze ženské štafety byla třeba hodně těsná a zvláště Gábinu dost mrzelo, že to nedotáhla. Okolnosti nám ale nebyly nakloněny. Na druhou stranu i čtvrtá a pátá místa jsou pro nás super výsledky. Vloni v Oslu to byly jenom čtvrtá, pátá místa a mluvilo se o částečném zklamání. My jsme sice úplně zklamaní nebyli, ale tady k tomu byly ty medaile, takže se to proti loňsku vyšperkovalo.“

Gabriela Koukalová ovšem vypadala po závodě s hromadným startem hodně zklamaná. Jak bude teď těžké ji přesvědčit, že vlastně zažila nejlepší šampionát v kariéře?

„To není o přesvědčení. Ona už před štafetou byla hrozně unavená a měla toho dost. I při nástřelu říkala, že její stav je takový, že bude ráda, když se někoho udrží. Pak ale jezdila výborně, aktivně, sebrala všechny síly, ale bohužel v konci malinko chybělo. Nebylo to tím, že by běžela špatně, ale po každé střelbě deset vteřin dojížděla a to v cíli chybí. Když jedete každý závod na doraz, nasčítá se to a máte toho dost. Byla totálně unavená a bude potřebovat dva tři dny, aby si oráchla a mohla jít zpět do tréninku.“

Ondřeji Moravcovi se zdálo, že do toho posledního závodu zvolila špatnou taktiku. Zbytečně se vyždímala na začátku a pak jí ke konci došly síly. Souhlasíte?

„Gábina je jiný typ závodníka. Laura si to rozjíždí rozumněji, ale Gábina se chce za každou cenu dotáhnout. Jela velmi aktivně a říkali jsme jí, ať jede hlavou, ať se zkusí vozit. Ale ona sama říká, že když se postaví na start, nedokáže závod vypustit. I proto jsme ji v Anterselvě nepostavili, což se částečně vyplatilo. Nechceme však holkám kazit štafetu a myslím, že týmu strašně pomáhá.“

Když jste zmínil Anterselvu, přesvědčil vás vysokohorský experiment a budete ho opakovat i příští rok před OH? Michalu Šlesingrovi to tam prý zase tak úplně nesedlo.

„Tohle jsme řešili i předtím, příprava se však bude dělat podle toho, jak se bude vyvíjet sezona a jak na tom sportovci budou. Michal sice řekne, že mu Anterselvae nesedla, ale to si nemyslím. Ke konci MS se běžecky zvedl. On nicméně strávil spoustu času a energie bojem proti dopingu a to m není jednoduché najít si všechny ché ty informace. Když chcete za něco bojovat, musíte to mít podložené a to si myslím, že ho dost vyčerpalo. Někdo může sice říct, že je to profík, tak proč to dělá, ale tohle je součást jeho práce. Není mu lhostejný osud biatlonu. I on ale poznal, že nejde dělat všechno a že ho to stojí síly, na což doplatil v první části šampionátu.“

Jak tedy teď vyhlížíte příští týden přesun do Koreje, kde se koná rok před olympiádou SP?

„To bude lehce problém, protože je tam výrazný časový posun (+8) a nebude to jednoduché. Máme teď týden, aby si sportovci odpočinuli, ale je pravda, že, si od tohoto SP moc neslibujeme. Jedeme tam, abychom si osahali tratě. Byli jsme tam i v sezoně 2008/09, takže to trochu známe, ale je dobré, si osvěžit, jestli se něco nezměnilo. Je to pruba a neděláme si tam velké ambice. Spíše jsem zvědavý, jak se sportovci srovnají s tím posunem.“

Stříbrný medailista z MS Ondřej Moravec tam prý nakonec nejede, protože mu tohle nesedí a častokrát z těchto přesunů onemocněl. Je to pravda?

„Ano, platí, že Ondra by odjíždět neměl a s ním tu přípravu na poslední dvě kola uděláme odlišně (zřejmě bude startovat v IBU Cupu). Jinak by ale měl jet základ týmu, který tuto sezonu nějakou formou absolvuje.“