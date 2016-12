Koukalová o chybách, které ji stály medaili: Trochu jsem se připo...

Hodně rozpačitá byla v cíli sprintu na Světovém poháru na Vysočině biatlonistka Gabriela Koukalová. Znamenitý běh si pokazila třemi chybami na střelbě vstoje, navíc krátce před cílem upadla. Přesto vybojovala hodně slušné 13. místo. Nicméně rozladění převládalo. „ Jak to říct... Trošku jsem se připo...“ prohlásila se svou odzbrojující upřímností v televizi. „Mrzí mě to moc. Měla jsem velkou šanci, ale nebyla jsem schopná ustát atmosféru,“ vykládala pak o své střelbě novinářům.

Co se vám honí hlavou jako první?

„Že se mi dnes jelo skvěle a měla jsem bojovnou náladu. Nepamatuji se, kdy jsem se naposled cítila silnější na lyžích, nedošly mi síly ani v posledním kole. Bohužel jsem byla tak nervózní na té stojce... snažila jsem se rány vyprecizovat, ale možná přemíra snahy napomohla tomu, že se mi nohy začaly strašně třást. Nebyla jsem schopna ustát atmosféru.“

Se střelbou jste chvilku počkala, přešlápla jste si, uklidňovala se... nestačilo to?

„Ono i trošku foukalo. Snažila jsem se střílet hlavou a každou tu ránu udělat nejlíp, jak jsem mohla. Navíc se mi tři sta metrů před cílem povedlo najet na nějaký kámen, takže jsem spadla tak, že jsem málem vypadla z trati ven. V úseku, kde se bojovalo o tak cenné příčky a body, jsem musela dost ztratit. Bylo to na přechodu před sjezdem.“

Cítila jste nervozitu už na nástřelu?

(přikývne) „Podmínky nebyly lehké. Já jsem cítila, že tu stojku neumím pohlídat ani při nástřelu. Nevěděla jsem, kam moje rány chodí, byly takové podprůměrné.“

Chodily všechny doprava.

(pokrčí rameny) „Je to možné. Člověk se vždycky snaží stoupnout pevně proti tomu větru, ale asi jsem nebyla dost pevná.“

Spadla jste kvůli kamenu, nebo to bylo přemírou snahy?

„Snažila jsme se zmáčknout nejvíc, jak to šlo. Celou váhu jsem přenesla nad lyži, přišlo svalové vypětí... tak mě to přibrzdilo, že jsem tam hodila takového tygra.“ (smích)

Věděla jste o tom, že i s těmito chybami bylo v sázce třetí místo?

„Slyšela jsem, že to je celkem dobré umístění. Na tu bídu… Ale říkala jsem si, že za mnou startuje hodně závodnic, které budou silné a budou střílet líp. Se třemi chybami jsem si mohla jít radši zaplavat, jak říkala Bára Špotáková.“

<p>Mohla si běžet pro medaili, zřejmě i zlatou... Gabriela Koukalová ale v úvodním závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě udělala ve střelbě vestoje tři chyby a bylo z toho "až" třinácté místo. Její nedávná kolegyně Barbora Tomešová ale věří, že to je stále skvělá pozice do sobotní stíhačky. Podívejte se na hodnocení sprintu žen.</p> České biatlonistky mají dobrou pozici do stíhačky, věří expertka Tomešová