Gábina se klepala. To se střílí blbě, mrzelo trenéra biatlonistek

Vítězka SP Gabriela Koukalová chybovala při stojce třikrát a dojela třináctá, Veronika Vítková byla s jednou chybou šestnáctá a Eva Puskarčíková jednadvacátá. Všechny tři přitom vleže mířily přesně a Koukalová dokonce po první střelbě vedla.

"Bylo to pěkně rozjeté, jen ty stojáky to zkazily. U Gábiny to bylo evidentní, tam to bylo nejvíc, jinak Verča a Evík za jedna, to je na tuhle atmosféru slušná střelba. Počítalo se, že se tu nebude střílet jednoduše, a to se potvrdilo," řekl Vítek.

Koukalová se podle kouče nechala při střelbě vstoje rozhodit větrem. "Přikládala větší váhu tomu větru, odložila první ránu a dolehlo pak na ni to okolí. Začala se klepat a to se pak střílí blbě," řekl Vítek.

V posledním kole česká jednička navíc spadla, což trenér slyšel ve vysílačce od kolegů z trati. "Padla za posledním mezičasem, jak se sjíždí na stadion, tak tam někde zaškobrtla a ztratila asi šest sedm vteřinek. I s tím pádem měla nejrychlejší běžák, za to je velká pochvala," ocenil Vítek Koukalovou za běh.

Mohla si běžet pro medaili, zřejmě i zlatou... Gabriela Koukalová ale v úvodním závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě udělala ve střelbě vestoje tři chyby a bylo z toho "až" třinácté místo. Její nedávná kolegyně Barbora Tomešová ale věří, že to je stále skvělá pozice do sobotní stíhačky.

Fandí se, i když se nedaří, chválil Vítek

Dobrou formu na trati ukázala Koukalová už minulý týden v Pokljuce a na Vysočině ji potvrdila. "Nepřidával bych to tratím nebo že to zná, ale už ve Slovinsku jí to chutnalo a jela pěkně. Myslím, že jí to zrovna jede," uvedl Vítek a doufal, že stejně rychle pojede česká biatlonistka i v sobotní stíhačce. "A ustojí stojku," doplnil bývalý reprezentant.

Celý závod stojí trenéři za střelnicí a jsou uprostřed vřavy a bouřlivého prostředí, které vytváří 20 tisíc fanoušků na tribunách. Dalších devět tisíc bylo při sprintu žen kolem tratí. "To je parádní atmosféra, nádhera, radost," řekl Vítek a ocenil fanoušky za jejich chování. "Je to super, protože se fandí, i když se nedaří," řekl.

Hlučná atmosféra přináší ale i určité komplikace. Třeba před startem se trenér se závodnicemi neslyšeli, ač od sebe stáli sotva tři metry. "Je to trochu starost, když člověk neslyší vlastního slova a má komunikovat se závodníky při nástřelu a říkat, co a jak," podotkl Vítek.

Řešení se ale našlo rychle. "Vyřešili jsme to jinou vysílačkou," řekl Vítek, že si s Vítkovou či Koukalovou na pár metrů od sebe povídali přes aparát.