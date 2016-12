Padesátý v cíli? Diváci skandovali moje jméno, neskutečné, žasl Moravec

Pocit, na který nezapomene. Ondřej Moravec se po smolném pádu, při kterém poškodil svoji malorážku a definitivně tak přišel o naději na úspěch, dostal do cíle na padesátém místě. To vše za bouřlivých ovací fanoušků ve Vysočina Areně, kteří ocenili bojovnost českého biatlonisty. Stíhací závod na 12,5 kilometru tak přinesl dvaatřicetiletému závodníkovi smíšené pocity. Slyšel jsem, jak diváci skandovali moje jméno, bylo to neuvěřitelné," říkal po závodě Moravec.

Moravec dostal od trenérů informaci, že může odstoupit, jestli chce, ale hlasivky 35 tisíc fanoušků v hledišti trojnásobného olympijského medailistu hnaly dál. "Atmosféra byla fantastická. Slyšel jsem, jak diváci skandovali moje jméno. Fandili mi, jako bych jel o vítězství, a přitom jsem běžel na chvostu. To bylo neuvěřitelné," řekl.

"Ondra dostal pokyn, ať to klidně skončí, ale jel pro fanoušky a klobouk dolů. Velký dík divákům, protože ze závodu udělali velkou show. Jsem rád, že to Ondra takhle udělal, protože si to fanoušci zaslouží," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Krizový sjezd

První ležku ještě Moravec vyčistil, ale pak přišel kritický okamžik. Ve sjezdu v jedné ze zatáček spadl jako mnoho jiných závodníků. "Trať nebyla v dobrém stavu, plotny byly ve výjezdech i ve sjezdech. Mezi závodníky panovala nervozita. V zatáčkách nad tubusy jsem měl problémy v každém kole a jednou jsem to neustál," řekl Moravec.

Lipovou pažbu při tom zlomil a visela jen na madlu. Přijel na střelnici a zničenou malorážku mu rozhodčí vyměnil za náhradní, kterou má každý tým pro podobné případy připravenou. Rybář s trenérem mužů Michaelem Málkem se ji snažili upravit, jelikož každý biatlonista má zbraň pro sebe speciálně "nastřelenou".

A Moravec potřebuje nejvíce úprav. "Ono se mu do toho dioptru hůř kouká a pasuje," řekl reprezentační kolega Michal Krčmář. "Mám více vystouplé lícní kosti a vleže mi ta pažba vůbec nesedí," řekl Moravec a jeho slova se potvrdila. Netrefil ani jeden terč a musel objet pět trestných kol, což je 750 metrů navíc.

Krčmář: Závody nikdy nevzdáváme

Závod ale nevzdal a trať objel celou. "Nemáme v povaze vzdávat závody. Dokud Ondra bude stát na nohou, bude mít ruce a nohy, tak vždy dojede. Nikdo z nás by tady neodstoupil," řekl Krčmář, který dojel ve stíhacím závodu desátý.

Nyní čeká český realizační tým pokus o opravu Moravcovy zbraně. V neděli je totiž od 11:45 závod s hromadným startem. Nejdříve zkusí slepit rozbitou pažbu. "Aspoň doufáme, že to půjde, ale to uvidíme podle toho, jak jsou rozštípaný kousky, co zůstaly na trati. Snad to bude mít připravené," řekl Rybář.

Další možností je, že by dostal pažbu, kterou používal na olympiádě v Soči, ale ta se případně musí nechat dovézt. "Jednu starší mám ještě doma a jedna je u Ondry Rybáře. Musíme se je do Nového Města nějak dopravit," řekl Moravec.

V neděli by měl čtyřnásobný medailista z mistrovství světa nastoupit a znovu bojovat o přední příčky. "Je kalibr velkého závodníka. Přijde s čistou hlavou a bude tak zdravě naštvaný a dokáže se poprat o pódium," tvrdil Krčmář o Moravcovi.

